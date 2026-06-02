Obradoviću na stolu ponuda kakva se ne pamti! Velikan ponudio brutalnu cifru za dvogodišnji ugovor!

Bilo kakve pregovore ili potencijalni dogovor u ovom momentu neće potvrditi ni čelnici kluba ni sam najtrofejniji trener Evrope.

Košarkaši Panatinaikosa sutra od 20 časova započinju finalnu seriju grčkog šampionata protiv Olimpijakosa, a u prvom meču pokušaće da naprave brejk u dvorani Mira i prijateljstva. Glavni cilj "zelenih" jeste da podizanjem šampionskog pehara bar donekle poprave utisak i zaleče rane navijačima nakon izrazito neuspešne sezone.

Ipak, iako se ekipa bori za trofej, u grčkoj košarkaškoj javnosti i među pristalicama kluba trenutno je u prvom planu tema oko novog šefa stručnog štaba koji će predvoditi sedmostrukog klupskog prvaka Evrope od naredne sezone. Sva nagađanja i razgovori svode se na jedno ime – Željko Obradović.

Iako je Aleksandar Rašković, agent legendarnog srpskog stratega, demantovao da su postojali kontakti sa Panatinajkosom, opšti utisak u Atini je da je povratak najtrofejnijeg evropskog trenera na Kifisiju sve izvesniji. Izvor Meridian sporta iz glavnog grada Grčke, koji je odlično upućen u dešavanja unutar kluba, prenosi da je Obradoviću na sto stavljena brutalna ponuda – dvogodišnji ugovor vredan čak 10 miliona evra.

Ukoliko prihvati ove uslove, Obradović ne samo da bi postao ubedljivo najplaćeniji trener na Starom kontinentu, već bi po primanjima stao rame uz rame sa vodećim NBA stručnjacima. Ova izdašna finansijska ponuda vlasnika Dimitrisa Janakopulosa ujedno predstavlja i jasnu poruku budućim zvezdama tima o tome ko će imati apsolutni autoritet u svlačionici.

Očekivano, bilo kakve pregovore ili potencijalni dogovor u ovom momentu neće potvrditi ni čelnici kluba ni sam Obradović, kako zbog predstojećeg finala, tako i iz kolegijalnih razloga prema aktuelnom stručnom štabu.

Autor: Jovana Nerić