DETONACIJA NA MALOM KALEMEGDANU! Zvezda rešila pitanje trenera – stiže evroligaška bomba, uplaćeno OGROMNO obeštećenje!

Košarkaški klub Crvena zvezda rešio je ključno pitanje za narednu sezonu! Španski stručnjak Ibon Navaro postaće novi šef stručnog štaba crveno-belih, prenosi "Meridian sport".

Kako se navodi, Navaro i menadžment Zvezde su usaglasili apsolutno sve detalje oko predstojeće saradnje, te je ostalo samo još da se ceo posao i zvanično ozvaniči na klupskim sajtovima.

Pobedili evropsku konkurenciju i platili 400.000 evra

Ibon Navaro je tokom prethodne četiri godine sa ogromnim uspehom predvodio ekipu Unikahe iz Malage, sa kojom je osvojio čak sedam trofeja, od kojih su dva namenjena prvaku FIBA Lige šampiona. Zbog ovih impresivnih rezultata, Španac je bio na meti mnogih evropskih klubova, ali čini se da su crveno-beli izašli kao pobednici u ovoj velikoj trci.

O ovom dogovoru naširoko pišu i španski mediji. Oni ističu da će Crvena zvezda uplatiti obeštećenje od čak 400.000 evra na račun tima iz Malage kako bi oslobodila nekadašnjeg pomoćnika legendarnog Serđa Skariola i dovela ga u Beograd.

Ko je sve bio u igri?

Angažovanjem Navara, Zvezda je završila potragu za strategom koja je podigla veliku prašinu u košarkaškoj javnosti. Podsetimo, na radaru tima sa Malog Kalemegdana navodno su bila dobro poznata trenerska imena poput Dušana Alimpijevića, Igora Kokoškova, Vasilisa Spanulisa, kao i bivšeg trofejnog trenera crveno-belih Dejana Radonjića.

Na kraju, izbor je pao na provereno špansko ime koje garantuje borbu za najviše domete u Evroligi i regionalnom takmičenju.

Autor: D.S.