POZIV ZA PROGRAM OBUKE NASTAVNIKA 'ŠAH - VIŠE OD IGRE'

Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke nastavnika ŠAH - VIŠE OD IGRE: razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika za razvijanje kompetencija učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju – program od javnog interesa.

Obuku može da pohađa jedan predmetni nastavnik ili učitelj iz jedne osnovne škole koji ima afiniteta da od naredne školske godine realizuje slobodnu nastavnu aktivnost Šah – više od igre ili vodi šahovsku sekciju škole.

Uspešnim pohađanjem ove obuke polaznik stiče pravo da realizuje program navedene školske aktivnosti u osnovnoj školi i dobija uverenje na 16 sati obuke.

Prvi dan obuke se realizuje celodnevnom neposrednom obukom. Drugi dan se realizuje putem elektronske komunikacije polaznika sa voditeljima.

Obuka se realizuje u jednom od navedenih gradova i termina:

Niš: četvrtak, 18. jun 2026.

Kragujevac: petak, 19. jun 2026.

Beograd: utorak, 23. jun 2026.

Novi Sad: sreda, 24. jun 2026.

Loznica: četvrtak, 25. jun 2026.

Dodatne informacije i prijave putem LINKA.

Autor: A.A.