POZIV ZA PROGRAM OBUKE NASTAVNIKA 'ŠAH - VIŠE OD IGRE'

Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke nastavnika ŠAH - VIŠE OD IGRE: razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika za razvijanje kompetencija učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju – program od javnog interesa.
Obuku može da pohađa jedan predmetni nastavnik ili učitelj iz jedne osnovne škole koji ima afiniteta da od naredne školske godine realizuje slobodnu nastavnu aktivnost Šah – više od igre ili vodi šahovsku sekciju škole.
Uspešnim pohađanjem ove obuke polaznik stiče pravo da realizuje program navedene školske aktivnosti u osnovnoj školi i dobija uverenje na 16 sati obuke.
Prvi dan obuke se realizuje celodnevnom neposrednom obukom. Drugi dan se realizuje putem elektronske komunikacije polaznika sa voditeljima.
Obuka se realizuje u jednom od navedenih gradova i termina:
Niš: četvrtak, 18. jun 2026.
Kragujevac: petak, 19. jun 2026.
Beograd: utorak, 23. jun 2026.
Novi Sad: sreda, 24. jun 2026.
Loznica: četvrtak, 25. jun 2026.
Dodatne informacije i prijave putem LINKA.
Autor: A.A.