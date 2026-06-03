Sada je zvanično: Miloš Teodosić novi sportski direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Srbije Miloš Teodosić imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

Teodosić je u junu prošle godine završio igračku karijeru i to u dresu Crvene zvezde.

"Pre svega, hvala klubu na ukazanom poverenju. Hvala i brojnim navijačima na svim porukama podrške, koje sam dobio u poslednjih sedam dana. Potrudiću se da opravdam to poverenje i da uvek dam maksimum za Crvenu zvezdu", rekao je Teodosić, preneo je zvanični sajt kluba.

"Otvaram jedno novo poglavlje, posle igračke karijere, u kojem ću se potruditi da sve svoje kapacitete stavim u službu Crvene zvezde. Moj manir nikada nije bio da obećavam i da koristim reči koje se svima dopadaju. Znam gde sam došao, znam i šta su uvek Zvezdini ciljevi i motivi. To će biti i moji ciljevi i motivi. Neće biti velikih reči, koje se dopadaju i opijaju u momentu, već su moj cilj dela koja će ostati upisana u istoriji Crvene zvezde", dodao je Teodosić.

Nema puno priče, moramo da radimo - veliki posao je pred nama, i nadam se da ćemo na kraju puta svi zajedno moći da se radujemo, izjavio je Teodosić.

"Uveren sam da će naš kvalitetan, i pre svega pošten pristup biti ispraćen punim tribinama i velikom podrškom, jer nam je ona potrebna. Moja velika želja je da svi mi Zvezdaši dišemo kao jedan, i da se radujemo svi zajedno", naglasio je novi sportski direktor Crvene zvezde.

Teodosić (39) je igrao za Crvenu zvezdu od 2023. do 2025. godine. On je sa "crveno-belima" osvojio četiri trofeja i to dva Kupa Radivoja Koraća, ABA ligu i Superligu Srbiju.

"Kao jedan od 25 najvećih igrača koji su obeležili istoriju Evrolige, osvajač tog takmičenja, višestruki osvajač medalja sa reprezentacijom Srbije, i jedan od najvećih igrača na poziciji plejmejkera svih vremena, sada je spreman da doprinese klubu na drugi način, svojim ugledom, vezama koji ima u svetskoj košarci, ali i idejama, kao deo kluba za koji navija, i u kome će biti zadužen za sportska pitanja", navodi se na sajtu Crvene zvezde.

Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić je izjavio da je dolazak Teodosića veliki korak za klub.

"Crvena zvezda i Teodosić su prirodan spoj, nakon završetka njegove velike igračke karijere. Kao predsednik kluba želim da mu zahvalim što je u našim razgovorima još pre godinu dana prepoznao šta želimo da napravimo od Crvene zvezde i što se prepoznao u tome kao važan deo sistema koji želimo da napravimo. Sada kada je spreman za taj novi korak, poželeću mu od srca puno uspeha u novom poglavlju koje pravi u svojoj karijeri i životu, i puno uspeha na novom poslu", rekao je Drčelić.

"Imaće maksimalnu podršku, počev od mene kao predsednika, pa preko svih zaposlenih u klubu, da radi i sprovede svoje ideje. Cilj je da jačamo naš sistem i nadograđujemo klub na ponos svih Zvezdaša. Dolazak Teodosića je zato veliki korak u tom pravcu", istakao je predsednik Crvene zvezde.

Teodosić je na mestu sportskog direktora Zvezde zamenio Milana Dozeta.

"Teodosić će na ovoj važnoj funkciji naslediti Dozeta kome su klub ovom prilikom zahvaljuje na ogromnom radu, trudu, energiji i posvećenosti koju je uložio tokom rada na mestu sportskog direktora. Milan će uvek biti deo naše Crvene zvezde", navode iz Crvene zvezde.

Autor: Marija Radić