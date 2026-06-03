Novi koraci ka povezivanju Srbije, Srpske i Grčke kroz sport! Kuvalja: Grci i Srbi su oduvijek bili bratski narodi i tako će ostati

Kuvalja se sastao sa generalnim konzulom Republike Srbije u Solunu Jelenom Vujić Obradović, zamenikom guvernera Centralne Makedonije Banetom Prelevićem i šefom Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj Jelenom Jovanović

Prvi čovek Međunarodne biciklističke trke Beograd–Banja Luka i predsednik Centra za razvoj i unapređenje sportske saradnje Srbije i Republike Srpske Vladimir Kuvalja boravio je u Solunu, gde je održao niz važnih sastanaka posvećenih jačanju saradnje Srbije, Republike Srpske i Grčke u oblasti sporta, sa posebnim akcentom na biciklizam, rad sa mladima i razvoj međunarodnih sportskih projekata.

Kuvalja se sastao sa Jelenom Vujić Obradović, generalnim konzulom Republike Srbije u Solunu, Banetom Prelevićem, zamenikom guvernera Centralne Makedonije zaduženim za pitanja međunarodne i ekonomske saradnje, i Jelenom Jovanović, šefom Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj.

Generalni konzul Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović istakla je da je ovo prva zvanična posjeta Grčkoj koja je u potpunosti posvećena razvoju saradnje u oblasti sporta između Srbije, Republike Srpske i Grčke.

„Saradnja Srbije, Republike Srpske i Grčke od izuzetnog je značaja i uverena sam da će u narednom periodu biti dodatno proširena kroz brojne sportske, omladinske i druge projekte od zajedničkog interesa. Sport je jedan od najsnažnijih mostova koji povezuje narode i države i zato ovakve inicijative zaslužuju punu podršku“, poručila je Vujić Obradović.

Podršku ovakvim projektima dao je i Bane Prelević, zamenik guvernera Centralne Makedonije zadužen za pitanja međunarodne i ekonomske saradnje, koji je naglasio da sport predstavlja jednu od najvažnijih poveznica među narodima.

„Grčka, Srbija i Republika Srpska imaju iskreno prijateljske odnose i zajedničke vrednosti. Zbog toga svaki projekat koji doprinosi povezivanju naših naroda zaslužuje podršku. Posebno je značajno kada sport postane pokretač saradnje, jer on prevazilazi granice i povezuje ljude na najbolji mogući način“, istakao je Prelević.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj Jelena Jovanović istakla je da Predstavništvo Republike Srpske u Grčkoj snažno podržava sve aktivnosti koje doprinose jačanju saradnje grčkog, srpskog i naroda Republike Srpske, posebno u oblastima sporta, omladine, obrazovanja i institucionalnog povezivanja.

„Inicijativa gospodina Vladimira Kuvalje predstavlja značajan korak ka daljem razvoju sportske saradnje između Republike Srpske, Srbije i Grčke, ali i stvaranju novih mogućnosti za mlade sportiste, klubove, sportske radnike i organizacije. Upravo kroz ovakve projekte gradimo trajne veze i otvaramo prostor za nove oblike saradnje koji će doneti korist svim stranama“, naglasila je Jovanović.

Ona je dodala da sport ima snagu da ljude povezuje na najneposredniji način, kroz prijateljstvo, fer-plej, razmenu iskustava i zajedničke ciljeve.

„Zato smatramo da ovakve inicijative imaju poseban značaj za dodatno učvršćivanje tradicionalno bliskih i bratskih odnosa srpskog i grčkog naroda. Predstavništvo Republike Srpske u Grčkoj ostaće pouzdan partner svim projektima koji doprinose tom cilju“, poručila je Jovanović.

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je mogućnostima razvoja biciklizma kao sporta koji snažno povezuje narode i države, razmeni iskustava u organizaciji velikih sportskih događaja, kao i novim projektima koji bi omogućili još čvršću saradnju Srbije, Republike Srpske i Grčke.

Razgovarano je i o formiranju centra u Centralnoj Makedoniji koji bi služio kao podrška sportistima iz Srbije i Republike Srpske tokom priprema, trenažnog procesa i takmičenja u Grčkoj, ali i kao mesto okupljanja i povezivanja sportskih organizacija iz tri prijateljske sredine.

Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banja Luka, koja se već dvadeset godina vozi pod sloganom „Narodna trka“ i predstavlja simbol povezivanja Srbije i Republike Srpske, bila je jedna od ključnih tema sastanka. Upravo kroz primjer ove trke, koja okuplja ekipe i bicikliste iz cijelog svijeta, razgovarano je o novim mogućnostima saradnje i dodatnom međunarodnom pozicioniranju regiona kroz sport i biciklizam.

Razgovarano je o pokretanju zvaničnih pregovora i aktivnosti koje bi trebalo da dovedu do organizacije jedne od etapa trke na teritoriji Grčke. Takav korak predstavljao bi novo poglavlje u razvoju trke Beograd–Banja Luka i dodatno potvrdio njen međunarodni ugled i značaj koji ima u svjetskom biciklizmu.

Ovom prilikom Kuvalja je generalnom konzulu Republike Srbije u Solunu Jeleni Vujić Obradović uručio dres ovogodišnjeg pobjednika trke Beograd–Banja Luka Dušana Rajovića, koji je trijumfovao na jubilarnom 20. izdanju trke.

Crveno-plavo-bijeli dres, prepoznatljiv simbol trke, predstavlja više od sportskog priznanja – on simbolizuje jedinstvo srpskog naroda, snagu veza Srbije i Republike Srpske i zajedništvo koje ova trka već dvije decenije gradi i čuva.

„Grci i Srbi su oduvek bili bratski narodi i tako će ostati. To su odnosi koje niko ne može narušiti. Sport, a posebno biciklizam, pokazuje koliko je lako povezati ljude kada postoji dobra volja. Trka Beograd–Banja Luka već dvadeset godina spaja ljude, gradove i institucije i ponosni smo što danas razgovaramo o novim koracima koji će tu misiju dodatno proširiti. Naš cilj je da kroz sport gradimo mostove saradnje i ostavljamo trajne vrednosti generacijama koje dolaze“, poručio je Kuvalja.