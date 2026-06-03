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VELIKO POJAČANJE NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela jednog od NAJVEĆIH TALENATA u poslednjih 15 godina!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: FK Crvena Zvezda ||

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je danas novo pojačanje za svoju Omladinsku školu. Ugovor sa klubom potpisao je supertalentovani vezista Mateja Milošević, a svečana promocija održana je u Medija centru stadiona "Rajko Mitić".

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsednik kluba Svetozar Mijailović i direktor Omladinske škole Nikola Jelić.

Direktor Zvezdine škole Nikola Jelić nije krio ogromno zadovoljstvo zbog dolaska mladog reprezentativca Srbije, istakavši da je reč o vanserijskom potencijalu.

Mateja Milošević je jedan od najtalentovanijih igrača koji se pojavio u poslednjih 10 do 15 godina, a da nije iz redova Crvene zvezde. Dugo i strpljivo smo radili na njegovom dolasku i veoma smo srećni što je postao deo našeg kluba. Siguran sam da je budućnost Crvene zvezde i da će jednog dana biti jedan od lidera prvog tima - poručio je Jelić.

Mladi Milošević je istakao da mu predstavlja veliku čast što je zadužio opremu crveno-belih.

Stvarno je čast biti deo Crvene zvezde i potrudiću se da opravdam očekivanja. Drago mi je što je klub pokazao interesovanje za mene i to će mi biti dodatni motiv da radim još jače i napredujem - izjavio je mladi fudbaler.

On je naglasio da mu je glavni cilj da se što pre nametne u novoj sredini i obuče dres seniorskog tima.

Vidim sebe u prvom timu Crvene zvezde. Najvažnije je da se uklopim u ekipu, pomognem saigračima i nastavim da napredujem. Verujem da možemo da vratimo titulu i ostvarimo velike uspehe - jasan je bio Milošević.

Mateja Milošević je rođen 2010. godine i na Marakanu stiže iz redova Mladosti iz Lučana. Igra na poziciji ofanzivnog veznog, a stručnjaci ga opisuju kao igrača kojeg odlikuju odlična tehnika, snažan udarac, velika kreativnost i sposobnost da podjednako kvalitetno odgovori zadacima u oba smera.

Autor: D.S.

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