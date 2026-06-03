TRAGEDIJA KOJA JE SLOMILA REGION: Preminuo čuveni sportski komentator Edin Avdić!

Tragična vest potresla je čitav region ovog popodneva – iznenada je u 47. godini preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić.

Avdić je godinama važio za jednog od najvećih stručnjaka i specijalista za košarku na ovim prostorima. Njegov prepoznatljivi glas, neverovatno poznavanje igre, harizma i jedinstven stil komentarisanja obeležili su prenose na TV "Arena sport", gde je godinama radio i privukao armiju obožavalaca širom bivše Jugoslavije.

Ljubitelji košarke ostali su u šoku nakon ove vesti, budući da je Avdić bio sinonim za vrhunske sportske analize, prenose mečeva ABA lige, Evrolige i NBA, kao i za čuvene podkaste u kojima je sa velikom strašću govorio o igri pod obručima.



Autor: D.S.