PARTIZAN SE OPROSTIO OD EDINA AVDIĆA: Crno-beli uputili poslednji pozdrav legendarnom komentatoru!

Košarkaški klub Partizan uputio je saučešće porodici i prijateljima čuvenog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo iznenada u 47. godini života.

"KK Partizan izražava saučešće porodici i prijateljima velikog sportskog novinara Edina Avdića koji je danas iznenada napustio ovaj svet u 47. godini života. Edine, počivaj u miru", navodi se u objavi crno-belih na zvaničnom Iks nalogu.

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Od legendarnog komentatora oprostila su se brojna velika imena regionalne košarke. Među njima su proslavljeni srpski košarkaš i trener Aleksandar Đorđević, bosanskohercegovački igrači Jusuf Nurkić i Mirza Teletović, kao i zvaničnici regionalne ABA lige, koju je Avdić godinama prepoznatljivo komentarisao.

Biografija i karijera za pamćenćenje

Edin Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Svoju ljubav prema košarci započeo je u mlađim selekcijama KK Bosna, nakon čega je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Novinarsku karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, a potom je prešao na sarajevski OBN, gde je publici približio utakmice NBA lige.

Glas koji je obeležio legendarne utakmice

Karijeru je 2009. godine nastavio u Beogradu na televiziji Arena sport, gde je postao jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova regionalnog sporta.

Ostaće upamćen po vanserijskom komentarisanju kultnog finala ABA lige iz 2010. godine između Partizana i Cibone u Zagrebu, koje je rešeno istorijskom trojkom Dušana Kecmana preko celog terena.

Poslednjih godina, Avdić je zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem uspešno vodio popularni košarkaški podkast "Udvajanje", kao i svoju autorsku emisiju "X&O's chat".



Autor: D.S.