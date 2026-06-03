BRAVO, DEVOJKE! Angelina Topić druga u Atini, Aleksandrija Mitrović postavila LIČNI REKORD za četvrto mesto!

Srpske atletičarke zabeležile su sjajne rezultate na atletskom mitingu u Atini, gde su uspele da se izbore za visok plasman i postave nove lične uspehe.

Mlada i izuzetno talentovana srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto na mitingu u skoku uvis, pošto je uspešno preskočila visinu od 1.96 metara.

Fantastičan uspeh i lični rekord Aleksandrije Mitrović

Pored Angeline, sjajan nastup u glavnom gradu Grčke imala je i Aleksandrija Mitrović. Ona je u disciplini troskok zauzela četvrto mesto.

Ono što posebno raduje jeste rezultat – Mitrovićeva je skočila 13.92 metra, čime je postavila svoj novi lični rekord.

Autor: D.S.