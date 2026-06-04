Šok za šokom na Rolan Garosu, 104. teniser sveta u polufinalu

Italijanski teniser Mateo Arnaldi je u polufinale Rolan Garosa, jer mu je Mateo Beretini predao meč četvrtfinala.

Šok za šokom ove sezone na Rolan Garosu, nakon senzacionalnih pobeda i poraza Mateo Beretini je morao da odustane od meča pri vođstvu rivala od 7:5, 5:2.

Bio je ovo siguno veliki udarac za Beretinija. Vratio su u formu, bio je ovo njegov najbolji grend slem u proteklih nekoliko godina, ali ga je telo izdalo. Delovalo je od starta meča kao da ga muči leva noga, na kraju je morao da odustane.

Meč je počeo dva brejka, poveo je Beretini sa 3:0, ali je 104. igrač planete uzvratio isto merom i preokrenuo na 4:3. Beretini je u osmom gemu spasao pet brejk lopti, ali je 12. bio koban, pa je Arnaldi iskoristio drugu set loptu.

Na početku drugog seta viđena je razmena brejkova. Beretini je tražio i medicinski tajm-aut, da bi nakon brejka Arnaldija u šestom gemu bilo jasno da će teško završiti meč, pa je čestitao rivalu na pobedi.

Matea Arnaldija čeka okršaj sa još jednim Italijanom, Flavijom Kobolijem, koji je eliminisao Feliksa Ože-Aljasima sa 3-1 u setovima. U drugom polufinalu u petak, sastaju se Aleksandar Zverev i Jakub Menšik.

Autor: A.A.