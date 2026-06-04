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Luka Modrić odlazi u penziju

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Giovanni Evangelista ||

Govorilo se mnogo o tome u prethodnih nekoliko meseci, sada je izgleda gotovo. Luka Modrić će nakon Svetskog prvenstva okačiti kopačke o klin.

Hrvatski reprezentativac i jedan od najboljih veznih igrača 21. veka odlučio je da nakon Svetskog prvenstva završi igračku karijeru, prenosi dobro obavešteni italijanski novinar, Niko Šira.

Modriću je istekao ugovor sa Milanom koji je imao do kraja aktuelne sezone, a vrlo je jasno da ga neće produžiti, bilo je jasno i pred početak Svetskog prvenstva. Florentino Perez već ima namere da ga vrati u Real Madrid, ali u neku od fotelja, što znači i da predsednik madridskog kluba zna nešto.

Imao je Modrić navodno i ponude Dinama i drugih saudijskih klubova, ali je očigledno odlučio da želi da završi karijeru u stilu, na velikoj pozornici, a veće nema od one na Svetskom prvenstvu gde će predstavljati svoju reprezentaciju.

Sa Hrvatskom je već došao do dva odličja, srebra 2018. godine i bronze četiri godine kasnije.

Autor: A.A.

#Luka Modrić

#Penzija

#Svetsko prvenstvo

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