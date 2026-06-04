Vukomanović završava pripreme za odbranu WBC International Silver titule - vrhunski sparing tim na kampu u Loznici (FOTO)

Balkan Boxing zakazao je novi spektakl za ljubitelje „plemenite veštine“, koji će biti održan 19. juna u Ložionici. Publiku očekuje još jedno veče vrhunskog boksa i atraktivnih mečeva, a centralni događaj večeri biće borba Tomislava Tome Vukomanovića za WBC International Silver titulu u superlakoj kategoriji (63,503 kg).

Za Vukomanovića će ovo biti prva odbrana pojasa koji je osvojio 8. novembra prošle godine u Banjaluci, na IV Memorijalu „Dr Miroslav Popović“, kada je ubedljivo savladao Kolumbijca Hozea Munjoza prekidom u četvrtoj rundi.

Pored glavnog meča večeri, nastup na manifestaciji Balkan Boxing 8 potvrdila je i najbolja srpska bokserka Sara Ćirković.

Sve trenažne aktivnosti odvijaju se prema planu, a pripreme za predstojeći nastup dodatno su intenzivirane. Tomislav Vukomanović trenutno se nalazi u završnoj fazi priprema za odbranu WBC International Silver pojasa na kampu u Regionalnom bokserskom trening centru u Loznici.

U cilju što kvalitetnije pripreme za predstojeći izazov, kamp je dodatno pojačan dolaskom renomiranih sparing partnera i perspektivnih boraca iz Srbije i regiona. Kompletan proces odvija se pod stručnim nadzorom trenerskog tima, uz maksimalnu posvećenost svih učesnika.

U radu kampa u Loznici učestvuju:

Stefan Camović – sedmostruki prvak Srbije u olimpijskom boksu, osvajač medalje na Evropskom prvenstvu i nosilac brojnih priznanja na međunarodnoj sceni. Neporažen je u profesionalnom boksu, a poznat je po visokom nivou tehničke obučenosti, taktičkoj inteligenciji i borbenosti.

Petar Sandić – prvak Srbije u omladinskoj konkurenciji i osvajač više međunarodnih medalja. Član je Bokserskog kluba „Obilić“ iz Zvornika i jedan je od najperspektivnijih mladih boksera u regionu.

Đorđe Andrijašević – član Bokserskog kluba „Nevesinje“, prepoznatljiv po otvorenom i hrabrom stilu borbe. Zajedno sa Sandićem ubraja se među najveće nade olimpijskog boksa u regionu.

Darko Stevanović – profesionalni bokser koji se takođe priprema za nastup 19. juna u Beogradu. Njegovo učešće u sparing programu doprinosi kvalitetu priprema svih učesnika kampa.

Uroš Nešković – višestruki prvak Srbije u kik-boksu u disciplinama low kick, K1 i full contact. Član je Kik-boks kluba „Anarchy“ iz Lazarevca, a pored vrhunskih kik-boks veština poseduje i zavidan nivo bokserske tehnike.

Zajednički rad svih učesnika omogućava optimalne uslove za pripremu pred predstojeća takmičenja, a organizatori su izrazili zahvalnost borcima i njihovim trenerima na maksimalnom doprinosu tokom pripremnog procesa.

Realizacija pripremnog kampa u Loznici omogućena je zahvaljujući direktnoj podršci predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina, čiji je angažman bio od ključnog značaja za obezbeđivanje logističkih i tehničkih uslova neophodnih za vrhunske pripreme.

Sve je spremno za 19. jun i novo veliko boksersko veče, kada će ljubitelji ovog sporta imati priliku da uživaju u vrhunskim duelima i borbi za prestižnu WBC International Silver titulu.

Autor: A.A.