Važan susret u Rusiji: Dejan Tomašević i prvi čovek ruskog sporta otvorili ključne teme saradnje

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije održao sastanak sa Mihailom Degtjarovim, ključnim čovekom ruskog sporta u Sankt Petersburgu.

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije sastao se danas sa Mihailom Degtjarovim, ključnim čovekom ruskog sporta, koji obavlja dve funkcije. Degtjarov je ministar sporta Ruske Federacije i predsednik Ruskog olimpijskog komiteta.

Tomašević i Degtjarov sastanak su održali tokom trajanja centralnog sportsko-poslovnog događaja u Rusiji, Sankt-Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (PMEF-2026 od 3. do 6. juna 2026.) na kome su bili i glavni govornici na panel diskusiji pod nazivom "Budućnost olimpijskog pokreta: izazovi i perspektive"

Tokom razgovora Tomaševića i Degtjareva koji se odvijao na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma, razmenjena su iskustva u oblasti razvoja sporta, sportske infrastrukture, međunarodne saradnje, uz poseban akcenat na unapređenje budućih odnosa dve zemlje u oblasti sporta i omladine.

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Mihailu Degtarjevu uručio je prigodan poklon, ikonu.

Autor: A.A.