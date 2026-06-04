AKTUELNO

Fudbal

OFANZIVA ZVEZDE: Crveno-beli dovode višemilionsko pojačanje iz Bugarske

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta/Marko Metlas ||

Posle Mohameda Abu Fanija i Mo Čama, srpski šampion je završio još jedno pojačanje u ofanzivnom delu tima. Novi igrač Crvene zvezde uskoro će postati tinejdžer iz Bugarske Kristijan Balov.

Ovu informaciju prvi je preneo Sportal, uz dodatak da će crveno-beli sofijskoj Slaviji platiti 2.500.000 evra.

Vrlo zanimljiv izbor napravila je Crvena zvezda. Balov se može okrakterisati kao investicija za budućnost, pošto je reč o jednom od najtalentovanijih igrača Bugarske. Momak rođen 2006. godine igra na poziciji levog krila i ove sezone je nosio ekipu Slavije iz Sofije.

Na 33 utakmice za Slaviju iz Sofije Balov je ove sezone postigao šest golova i upisao sedam asistencija. U martovskom ciklusu debitovao je i za A selekciju Bugarske i to u pobedi nad Solomonskim ostrvima (10:2), kada je postigao gol i imao asistenciju.

Pretpostavlja se da je projektovan da u perspektivi nasledi neprikosnovene Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića.

Autor: Marija Radić

#Bugarska

#Crvena Zvezda

#ofanziva

#pojačanje

#transferi

POVEZANE VESTI

Košarka

BIVŠI KOŠARKAŠ EFESA I NBA ŠAMPION POTPISAO ZA ZVEZDU! Crveno-beli predstavili BRUTALNO pojačanje, navijači su oduševljeni!

Fudbal

Crveno-beli dobili POJAČANJE! Zvezda dovela fudbalera Fenerbahčea - potpisan ugovor na tri godine!

Fudbal

Stanković odabrao prvo pojačanje: Postigao gol protiv Zvezde, a sada stiže na Marakanu

Košarka

POJAČANJE CRVENE ZVEZDE STIGLO U BEOGRAD: 'Delije' oduševljene!

Košarka

Evroliga se oglasila zbog najnovijeg Zvezdinog pojačanja, ovo govori kakva bomba stiže u Beograd! (FOTO)

Fudbal

MOGU LI CRVENO-BELI DA SRUŠE PSV? Igrači Zvezde se prisetili prethodnog meča na 'Marakani' protiv holandskog velikana (VIDEO)