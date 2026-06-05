Prve reči selektora Srbije: Evo šta je Veljko Paunović poručio posle pet primljenih golova

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović (48) istakao je da je, uprkos ubedljivom porazu od Meksika (5:1) u prijateljskoj utakmici, zadovoljan prikazanom igrom svog tima, ali i svestan da postoji mnogo prostora za napredak.

"Orlovi" su ovog jutra doživeli najubedljiviji poraz od osamostaljenja zemlje u prijateljskim utakmicama, pošto su na gostovanju jednom od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva (11. jun – 19. jul) poraženi rezultatom 5:1 (2:1). Naš nacionalni tim je odigrao veoma bledu utakmicu na stadionu u Toluki, a dva autogola koja su postigli Stefan Bukinac i Adem Avdić dodatno su pogoršala utisak i, narodski rečeno, dosula so na ranu.

- Na prvom mestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo ni malo lako. Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lepog gola. Drago mi je bilo jer su trud i napor momci pretvorili u pogodak što je dobro za nas jer u poslednje vreme nismo postizali golove na gostovanjima. Izjednačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena, koji smo sami sebi dali, puno nam je otežao posao. Momcima je to jako teško palo, ali to se dešava - započeo je Paunović, pa dodao:

- Bez obzira na rezultat mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo. Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari.

Prema rečima stručnjaka poreklom iz Strumice, ne treba kriviti momke koji su se odazvali pozivu za turneju protiv Zelenortskih ostrva (3:0) i Meksika (5:1).

- Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavljali svoju zemlju na najbolji način bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je puno posla. Ja lično sam jako nezadovoljan i moraćemo da popravimo stvari. Verovatno je najbolje da jun ostavimo iza sebe i zaboravimo sve ovo - podvukao je kormilar "orlova".

Autor: A.A.