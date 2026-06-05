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OCR na Beogradskom hipodromu 05. septembra

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

OCR (Obstacle Course Racing) biće održan na Beogradskom hipodromu 5. septembra.

Reč je o trci sa preprekama u kojoj takmičari, pored trčanja, savladavaju različite fizičke izazove: penjanje, provlačenje, preskakanje, nošenje tereta, održavanje ravnoteže i timsko snalaženje. Za razliku od klasičnih atletskih trka, ovaj sportski format traži kombinaciju snage, izdržljivosti, brzine, koordinacije i mentalne stabilnosti.

Ono što OCR čini posebnim jeste činjenica da nije namenjen isključivo profesionalnim sportistima. U ovakvim trkama učestvuju svi, bez obzira na godine i fizičku spremnost.

U Sektoru za sport Gradske opštine Čukarica ističu da je cilj da sport učine dostupnim svima.

U prethodnom periodu, zahvaljujući angažovanju člana Veća zaduženog za sport, posebna pažnja usmerena je na manifestacije namenjene deci, mladima i rekreativcima, s ciljem da se što veći broj građana uključi u sportske aktivnosti.

#Beogradski hipodrom

#Obstacle Course Racing

#Čukarica

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