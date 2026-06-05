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VELIKA NAGRADA MONAKA: Lekler najbrži na prvom treningu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Graham Hughes ||

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Monaka.

Lekler je na domaćoj stazi ostvario rezultat od 1:13,978 minuta.

Drugi je bio njegov timski kolega sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton sa 0,226 sekundi zaostatka.

Vozač Red Bula četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen bio je treći sa 0,513 sekundi zaostatka.

Foto: Tanjug AP/Graham Hughes

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa bio je četvrti sa 0,559 sekundi zaostatka, a njegov timski kolega Džordž Rasel je na petom mestu imao zaostatak od 1,005 sekundi.

Aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena bio je šesti, Niko Hulkenberg iz Audija sedmi, a Oskar Pjastri iz Meklarena osmi.

Foto: Tanjug AP/Graham Hughes

Vozač Audija Gabrijel Bortoleto zauzeo je deveto mesto, a Pjer Gasli iz Alpina 10.

Drugi trening na programu je popodne od 17 časova, treći se vozi u subotu od 12.30 uoči kvalifikacija koje su na programu od 16 časova.

Foto: Tanjug AP/Graham Hughes

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 časova.

Autor: Marija Radić

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