Barsa Academy po prvi put u Beogradu: Mladi fudbaleri treniraće po metodologiji FC Barcelona

Beograd će ovog leta biti domaćin jednog od najprestižnijih međunarodnih fudbalskih kampova za decu – Barsa Academy, zvaničnog razvojnog programa slavnog kluba FC Barcelona. Kamp će biti održan u saradnji sa FK Milutinac, jednim od najuglednijih omladinskih fudbalskih klubova u Srbiji.

Tokom dva termina, od 29. juna do 1. jula i od 2. do 4. jula 2026. godine, više od 240 dečaka i devojčica uzrasta od 6 do 16 godina imaće priliku da trenira po originalnoj metodologiji kluba iz Barselone, poznatoj po razvoju vrhunskih igrača i negovanju vrednosti kao što su timski duh, disciplina, poštovanje i odgovornost.

Barsa Academy predstavlja globalni edukativni program koji mladim fudbalerima širom sveta pruža priliku da uče kroz principe rada čuvene škole La Masia. Fokus programa nije isključivo na tehničkom i taktičkom usavršavanju, već i na formiranju zdravih životnih navika i sportskog karaktera.

Polaznike u Beogradu očekuje jedinstveno iskustvo koje uključuje treninge pod vođstvom licenciranih trenera iz Barselone, stručne radionice iz oblasti sportske psihologije, ishrane i sportske analitike, kao i komplet opreme i svakodnevne aktivnosti osmišljene po najvišim standardima međunarodnih fudbalskih akademija.

Najuspešniji učesnici kampa dobiće priliku da otputuju u Barselonu i provedu nedelju dana u La Masiji, gde će trenirati sa najboljim polaznicima Barsa Academy kampova iz celog sveta.

Partner domaćin, FK Milutinac, klub sa bogatom tradicijom dugom gotovo osam decenija, prepoznat je po radu sa mladima i vrednostima koje neguje pod motom „Mi smo porodica“. Smešten na Gardošu u Zemunu, klub već godinama razvija generacije mladih sportista i predstavlja idealnog partnera za realizaciju ovakvog projekta.

Dolazak Barsa Academy u Srbiju predstavlja značajan korak za razvoj omladinskog sporta i pruža domaćim talentima priliku da steknu znanja i iskustva po standardima jednog od najuspešnijih fudbalskih klubova na svetu.

Više informacija pronađite na linku: www.campsserbia.barcaacademy.com

Kontakt za prijave:

barcaacademy.serbia.2026@gmail.com

Lazar Milosavljević – 069 364 88 04

Autor: Pink.rs