SVAKA ČAST! Aleksandra Krunić u finalu Rolan Garosa

Aleksandra Krunić se plasirala u svoje treće Grend slem finale u karijeri! Sjajna srpska dubl teniserka zajedno sa Anom Danilinom iz Kazahstana pokušaće u nedelju da uradi ono što nije uspela prošle godine, kada je takođe bila u borbi za trofej u Parizu.

One su danas u polufinalu bile bolje od para Šuko Aojama / En Šuo Lijang u dva seta - 2:0 (7:5, 6:2)!

Fenomenalno su igrale Aleksandra i Ana kroz najveći deo meča i može se reći da su, osim početnog grča, ostatak duela odigrale gotovo bez ijedne greške.

Interesantno je da su Aleksandra Krunić i Ana Danilina pretrpele rani brejk, već u prvom svom servis gemu naše teniserke i da su posle imale malo muka da ga vrate. Ali kada su to uradile sredinom prvog seta, sve je krenulo u pravom smeru.

Uspele su da se odbrane od povremenih napada rivalki i da u ključnom momentu, pred sam kraj prvog seta, dođu do još jednog brejka, pa su čak izbegle i dramu tajbrejka u prvom setu.

Drugi je već bio fenomenalan za našu i kazahstansku teniserku. Sve im je išlo od ruke, a brejkovi su se samo ređali jedan za drugim! Prvi je došao u trećem gemu, a drugi već u sedmom, pa potom nije bilo nikakve dileme.

Iskoristile su Aleksandra i Ana prvu meč loptu, pa će se u nedelju boriti za trofej na Rolan Garosu! Ovo je inače treće Grend slem finale za Krunićevu, koja je ove godine već igrala finale Australijan opena, a prošle je bila u borbi za trofej baš u Parizu.

Autor: S.M.