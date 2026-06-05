DRAMA POSLE 6 GODINA! Medicinska sestra u suzama zbog prijatelju Mihaela Šumahera optuženom za silovanje

Nakon presude švajcarskog suda, medicinska sestra u suzama govori o traumatičnom iskustvu. Optužbe protiv prijatelja Mihaela Šumahera su odbačene.

Australijanac (30) bio je optužen za seksualni napad na ženu u besvesnom stanju u vili porodice Šumaher u Švajcarskoj 2019. godine. Medicinska sestra je tvrdila da je silovana dva puta nakon koktel zabave u vili sedmostrukog šampiona sveta u Formuli 1 u Žlandu, blizu Ženeve.

Monson, nekadašnji bliski prijatelj Mihalea Šumahera, od početka je poricao optužbe i tvrdio da je par imao seksualni odnos uz obostrani pristanak.

Monson je danas oslobođen svih optužbi pošto je švajcarski sud presudio da postoji „nedovoljno dokaza” za njegovu osudu.

Njegov advokat, Lik Vane, rekao je za BILD: „To je pravedna presuda; on konačno može da pravi planove za budućnost sada kada je njegovo ime sprano.” Medicinska sestra je, prema izveštajima, napustila sudnicu u suzama.

Ona je nakon presude izdala saopštenje u kojem kaže: „Osećam se užasno. Prvo sam napadnuta, zatim sam dobila otkaz, a sada je sud praktično rekao da sam lažov.

- Prošla sam kroz pakao u poslednjih šest godina i sud odluči da ga ne osudi, rekavši da postoji osnovana sumnja, ali niko ne može da veruje u to.

Sudska saslušanja pokušala su da rekonstruišu noć navodnog silovanja od pre više od šest godina. Monson je na kraju zabave igrao bilijar u bilijar sali sa još dva člana osoblja porodice Šumaher, kada im se žena pridružila nakon što je završila smenu, navodi se u sudskim spisima.

Medicinska sestra je popila nekoliko pića pre nego što je počela da se oseća loše i zaspala na podu.

Govoreći pred sudom tokom suđenja, medicinska sestra je rekla: „To mi je bio šesti uzastopni radni dan. Nisam imala vremena da jedem i bila sam umorna.”

Drugi koledže su je potom odveli u obližnju praznu spavaću sobu i smestili je u krevet „bez skidanja odeće”. Ubrzo nakon toga, Monson je optužen da je ušao u sobu i silovao je dva puta dok je bila u besvesnom stanju.

Sud je utvrdio da to nije dokazano kao istinito

Tokom suđenja, Monson je rekao sudiji da je spavao u ženinoj sobi „do ranih jutarnjih sati” kako ostalo osoblje ne bi saznalo za njihov „intimni trenutak”.

Takođe je priznao da se, kada je ispitivan na svedočkom mestu, ne seća delova večeri zbog količine alkohola koju je popio.

Monson je rekao: „Tek sledećeg jutra sam shvatio koliko sam bio pijan.

„Tokom noći sam pretpostavljao da je ona manje pijana nego što sam to shvatio sledećeg jutra.”

Medicinska sestra je takođe tada rekla da se ne seća šta se dogodilo.

Ali nakon što je tvrdila da je na posteljini pronađena krv i nakon što je počela da primećuje povrede na svom telu, medicinska sestra je otišla u bolnicu.

U oktobru 2020. godine, nepunih godinu dana nakon zabave, medicinska sestra je otpuštena iz Šumaherovog medicinskog tima.

Veruje se da je heroju Formule 1 Majklu – koji je osvojio sedam svetskih šampionata i 91 trku – potrebna stalna nega nakon njegove tragične skijaške nesreće 2013. godine.

Žena je pokrenula krivični postupak tek 2022. godine, kada je o optužbama obavestila i porodicu Šumaher.

Niko od članova porodice nije bio umešan u suđenje niti optužen za bilo kakvo delo. Sudski dokazi su takođe otkrili da je Monson slao medicinskoj sestri tekstualne poruke sa izvinjenjima u danima nakon događaja.

U jednoj poruci je pisalo: „Tako mi je žao iz dubine srca. Tako mi je žao zbog bola koji ti nanosim.”

Monson je nekada bio zvezda u usponu u svetu moto-sporta koji je sanjao da stigne do Formule 1. Bio je bliski prijatelj i rival Šumaherovog sina Mika i trkao se protiv drugih budućih ikona trka, kao što su Lando Noris i Džordž Rasel. Ali njegova karijera je iskočila iz koloseka nakon doping skandala zbog kojeg mu je zabranjena vožnja.

Autor: S.M.