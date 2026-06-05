SKANDAL NA MUNDIJALU! Jedna od najvećih zvezda reprezentacije izbačena sa SP, posvađao se sa selektorom!

Zbog svađe sa trenerom izbačena sa Mundijala.

Jedna od najvećih kontroverzi na Svetskom prvenstvu u Kataru dogodila se u reprezentaciji Kameruna, kada je prvi golman Andre Onana udaljen iz nacionalnog tima usred turnira zbog disciplinskih razloga.

Onana je branio na prvom meču Kameruna protiv Švajcarske, ali se nije našao ni na klupi za naredni susret protiv Srbije. Fudbalski savez Kameruna (FECAFOOT) potom je saopštio da je golman privremeno suspendovan iz reprezentacije zbog kršenja discipline.

Prema navodima više izvora, do sukoba je došlo između Onane i selektora Rigobera Songa zbog različitog pogleda na način igre. Song je želeo da golman igra opreznije i tradicionalnije, dok je Onana insistirao na svom prepoznatljivom stilu, koji podrazumeva aktivno učestvovanje u izgradnji napada i izlazak daleko od gola.

Selektor Kameruna nije želeo da pravi izuzetke, ističući da je interes ekipe iznad svakog pojedinca. Nakon odluke stručnog štaba, Onana je napustio kamp reprezentacije i vratio se kući pre završetka Mundijala.

Slučaj je izazvao veliku pažnju svetske javnosti, jer je Onana u tom trenutku bio jedan od najvažnijih igrača Kameruna i među najcenjenijim afričkim golmanima. Mnogi navijači i analitičari smatrali su da je sukob mogao da bude rešen unutar tima, dok su drugi podržali odluku selektora da sačuva disciplinu u reprezentaciji.

Onanin odlazak ostao je upamćen kao jedan od najvećih skandala Mundijala u Kataru.

Autor: S.M.