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INTER POTVRDIO: Vratio se Aleksandar Stanković

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković novi je igrač Intera iz Milana, saopštio je italijanski klub.

Stanković se tako vratio u Inter, iz kog je u julu prošle godine prešao u Klub Briž.

U ugovoru 20-godišnjeg srpskog veziste sa Klub Brižom postojala je i klauzula o otkupu, koju je Inter sad aktivirao i za 23 miliona evra doveo Stankovića iz aktuelnog šampiona Belgije.

Srpski vezista je u prethodnoj sezoni odigrao ukupno 55 utakmica, postigao pet golova i upisao pet asistencija za Klub Briž.

Stanković je za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao u oktobru prošle godine, i od tad je odigrao ukupno osam utakmica za selekciju svoje zemlje.

Autor: S.M.

#Aleksandar Stanković

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