Zverev oduševljen protivnikom u finalu Rolan Garosa: On je dobar momak, ima dobro srce, ekstremno je smešan

Retko kada vidite da se dva protivnika u finalu nekog turnira toliko poštuju kao što je to slučaj na ovogodišnjem Rolan Garosu. Aleksander Zverev sa jedne strane i Flavio Koboli sa druge su veliki prijatelji od samog starta, a sada će se boriti za svoj prvi Grend slem trofej.

Nemac je naravno favorit u tom meču, kvalitativno gledano, ali Aleksander Zverev pred ovaj duel kaže da to ne gleda tako. Smatra i da neće biti prednost to što Koboli nije ni igrao svoj meč polufinala, pošto mu je Arnaldi predao zbog bolesti.

- Ne mislim, jer se i ja osećam dobro. Nisam imao brutalno dugačke mečeve. Iskreno, osećam se kao da mogu sutra ponovo da igram, tako da nije nešto posebno. Mislim da to nije nešto što želite da se desi u polufinalu Grend slema, ali sam video Matea u svlačionici, zaista je izgledao očajno. Razumem ga. Nije mogao mnogo toga da uradi. Tako nešto se dešava, svi smo mi ljudi. Ne želite nikome da se to desi, ali se dešava. Mislim da to neće biti velika razlika u nedelju.

Potom su usledile reči hvale na račun Kobolija, koji mu je dobar prijatelj.

- Teško je uporediti. Ne vidim sebe kao favorita, ne vidim bilo koga kao favorita, da budem iskren. Kada igrate finale Grend slema, onda nije tako teško, jer to znači da si došao do samog vrha tenisa. Došao si do poslednje stepenice i lepo je to podeliti. Naravno, pokušaćemo da dobijemo jedan drugog, ali to je okej. On je za mene dobra osoba. Ima dobro srce. Ekstremno je smešan kada ga upoznate bolje. Volim i njegovog oca, koji je takođe ekstremno smešan. On je dobar momak.

Otkrio je i kako je to prijateljstvo započelo.

- Upoznali smo se na Lejver kupu u Berlinu 2024. Tada smo se zbližili. Bilo je teških momenata, kada je njegov otac dolazio kod mene i ispitivao me. Takođe je pitao i mog oca o tenisu, raznim stvarima. Uvek sam srećan kada pričam sa njim. Tako je sve počelo, a sa ljudima se to prirodno nastavlja, kao i sa Flaviom.

Autor: S.M.