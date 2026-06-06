Vembanjama promašio šut za pobedu! Niksi napravili ogroman korak ka NBA prstenu

Košarkaši Njujork Niksa poveli su sa 2:0 u velikom finalu NBA lige, pošto su u drugom meču u San Antoniju savladali Sparse rezultatom 105:104.

Junak pobede bio je Džejlen Branson, dok je tragičar meča Viktor Vembanjama, koji je promašio šut za trijumf.

Iako su vodili sa 14 poena razlike u poslednjoj četvrtini, tim iz Njujorka je dozvolio Sparsima da se vrate i čak povedu, ali su na kraju ipak uspeli da sačuvaju prisebnost i stignu do ključnog brejka.

U poraženom timu najefikasniji je bio Viktor Vembanjama sa 29 poena i devet skokova, ali će njegov učinak ostati u senci promašaja u poslednjem napadu. Značajnu podršku imao je u Diaronu Foksu, koji je posle loše prve partije sada ubacio 20 poena.

U pobedničkoj ekipi istakao se Karl-Entoni Tauns sa 21 poenom i 13 skokova, dok su po 20 poena postigli Džejlen Branson (uz pet skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti) i Mikal Bridžis.

Utakmica je rešena u poslednjem minutu. Sparsi su serijom 14:0 uspeli da nadoknade veliki zaostatak i dođu do prednosti sa 104:102, poenima Vembanjame na 50 sekundi do kraja.

Ipak, Džejlen Branson je u sledećem napadu pogodio težak šut sa poludistance za izjednačenje - 104:104. Usledio je ključni momenat meča. Na samo 9,5 sekundi do kraja, Vembanjama je pokušao da izvede loptu, ali je pogodio saigrača Stefona Kasla u leđa.

Lopta se odbila pravo u ruke Džejlenu Bransonu, preko koga je francuski centar zatim napravio faul.

Branson je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 105:104. Sparsima je ostalo dovoljno vremena za poslednji napad. Odgovornost je ponovo preuzeo Vembanjama, šutirao je preko Mičela Robinsona sa oko šest metara, ali je lopta bila prejaka i odbila se od obruča, čime je pobeda pripala Niksima.

Finalna serija se sada seli u Njujork.

Treća utakmica na programu je u ponedeljak, 8. juna, sa početkom u 2.30 po srednjoevropskom vremenu. Četvrti meč se igra dva dana kasnije, u sredu, 10. juna, u istom terminu.

Autor: Jovana Nerić