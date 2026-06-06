Dušan Džakić debituje u profesionalnom boksu: Nova 'bomba' za Balkan Boxing 8 u Ložionici!

Jedan od najpopularnijih srpskih MMA boraca, Dušan Džakić, ulazi u profi ring i boriće se na Balkan Boxing 8 u Ložionici 19. juna!

Nema sumnje, biće ovo jedna od najatraktivnijih bokserskih revija koje je Beograd dosad video, jer ćemo u ringu pored vrhunskih srpskih i regionalnih boksera i bokserki, gledati i ikone MMA sporta sa ovih prostora koje će se oprobati u “plemenitoj veštini”.

Dušan Džakić je pionir MMA sporta u Srbiji i jedno od najpopularnijih imena ovog borilačkog sporta u regionu. On je druga MMA legenda koja će se oprobati u boksu 19. juna u Ložionici, pošto se istog dana bori i Vaso Bakočević, koji je nešto ranije potvrdio učešće.

Džakićev rival će u narednim danima biti poznat, a nema sumnje da će publika imati prilike da uživa u vrhunskom spektaklu.

- Pozivam vas 19. juna, Beograd na vodi, Ložionica, na gala veče profesionalnog boksa. Da se razumemo, ja naravno, nikad neću biti ni amaterski, ni profesionalni bokser, jer to su momci koji rade najopasniji i najtvrđi borilački sport, niti mogu ikome od profesionalaca parirati, ali dobio sam poziv i pristao sam na borbu, sa protivnikom koji takođe nije imao mnogo mečeva u boksu, ali nastupao je već. Ovaj sport i sportiste izuzetno cenim, i iako im nikad neću biti ni preblizu, a ne blizu, uzbuđen sam što ću te večeri nastupiti u istom ringu kao i oni, ukazali su mi čast i nadam se da ću je opravdati. Hvala im - poručio je Dušan Džakić na svom Instagramu uz objavu da će se boriti na Balkan Boxing 8.

Dušan Džakić je do sada u profi karijeri u MMA imao 37 borbi, gde je upisao 24 pobede i 13 poraza. Poslednju borbu imao je na FNC 29 u Ljubljani u aprilu kada je “kimurom” u 1. rundi savladao slovenačku MMA legendu Bojana Kosendara.

Od svih 37 borbi koje je imao, svega pet je odlučeno odlukom sudija, Džakićeve borbe su atraktivne i uglavnom završavaju prekidom, pa to najavljuje spektakl za navijače i pred njegov debitantski profesionalni boks meč.

Podsetimo, centralni događaj večeri 19. juna u Ložionici biće borba Tomislava Tome Vukomanovića (13:0, 7 KO) za WBC International Silver titulu u superlakoj kategoriji (63,503 kg), a rival momka iz Banjaluke je takođe dosad neporaženi Derek Kvej iz Gane, šampion Afrike (10 borbi, 9 pobeda, od čega sedam nokautom i jedan nerešen ishod).

Iste večeri bori se i naša najbolja bokserka, Sara Ćirković (2:0 u profi boksu), kojoj je rivalka takođe iz Gane - Leticija Amanua (šest borbi i 6 pobeda, 4 nokautom).

Spektakl će upotpuniti i srpski bokseri Marko Marić i Darko Stevanović, kao i dosad neporaženi regionalni bokseri - Benjamin Poturak iz BiH i Nejc Petrič iz Slovenije.

Autor: Jovana Nerić