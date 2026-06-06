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Zverev izazvao haos na Rolan Garosu! Ušao u finale, pa jednom izjavom navukao gnev javnosti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Alessandra Tarantino ||

Nemački teniser Aleksander Zverev ima ogromnu priliku da napokon skine prokletstvo i osvoji prvi grend slem u karijeri. Rival u finalu biće mu Italijan Flavio Koboli, 14. reket sveta.

Zverev je u polufinalu sa 3:1 pobedio Jakuba Menšika, a posle meča dao je nespretnu izjavu.

Aleks Koreča je radio intervju sa njim i pitao ga je kako se oseća kada čuje svoje ime, neposredno pre izlaska na teren.

- Potpuna praznina. Nema ama baš ništa u mojoj glavi. Da budem iskren, mi smo sportisti. Mali broj nas ima bilo šta u glavi inače. Tako da, ponekad je lakše da budeš glup i da ne razmišljaš previše - nasmejao se treći igrač sveta.

O toj izjavi se dosta priča, pa je tako bivša francuska teniserka Aliz Korne očitala lekciju nemačkom teniseru.

- Bespotrebnost te izjave... Da kažeš da sportisti nemaju ništa u glavi. Pusti ih neka pričaju za sebe. Nemoj sve da nas stavljaš u isti koš. To je veliko nepoštovanje i za tenisere, ali i za sve sportiste ukupno - poručila je Korne.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksander Zverev

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#Tenis

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