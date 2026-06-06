Mnogima je ovo promaklo: Vladimir Jovanović kažnjen sa 36.000 dinara, jer je bio 'neprikladno' odeven

Košarkaška liga Srbije (KLS) objavila je kazne zbog dešavanja na Fajnal foru ovog takmičenja u Nišu, na kojem je Spartak iz Subotice došao do svoje prve, istorijske titule pobedom protiv FMP-a u velikom finalu.

Najgore je prošao Partizan, o čemu smo već sinoć i pisali, a kazne su dobili i treneri crno-belih, Đoan Penjaroja i FMP-a, Saša Nikitović zbog isključenja u polufinalu. Međutim, kazni je bilo i za finalni meč, i to iz prilično čudnog razloga.

Naime, trener Spartaka, Vladimir Jovanović moraće da plati nešto više od 300 evra, odnosno tačno 36.000 dinara, pošto se na konferenciji za štampu pojavio neprikladno odeven (član 52 G14 Disciplinskog pravilnika 2025).

Mnogi su se zapitali šta ovo zapravo znači, pošto je Jovanović na konferenciju došao u klupskom duksu. Međutim, razlog je taj što pravilnik propisuje da treneri moraju da se pojave na konferenciji u sakou i košulji.

Znajući da je prethodno u svlačionici bilo slavlje i da su igrači "ispolivali" Jovanovića vodom, jasno je zbog čega je on kasnije i došao u dukserici. Videćemo ko će zbog svega na kraju platiti ceh - on ili igrači, ili možda i sam subotički klub.



Autor: Jovana Nerić