SPEKTAKL U NAJAVI! Šakira i Burna Boj otvaraju Svetsko prvenstvo u fudbalu: Pogledajte spot za zvaničnu pesmu Mundijala već ima preko 80 miliona pregleda! (VIDEO)

Svetske muzičke zvezde Šakira i Burna Boj izvešće prvi put uživo pesmu "Dai Dai", zvaničnu himnu FIFA Svetskog prvenstva 2026, na svečanom otvaranju turnira u Meksiko Sitiju, najavljeno je iz Svetske fudbalske federacije (FIFA).

Dok se muzičke zvezde pripremaju za spektakl na stadionu, zvanični spot za pesmu "Dai Dai" već je napravio opštu pometnju na mrežama i za manje od dve nedelje zabeležio neverovatnih 80 miliona pregleda na Jutjubu.

Ceremonija otvaranja na stadionu Meksiko Siti počeće 90 minuta pre početka meča između domaćina Meksika i Južne Afrike u četvrtak, 11. juna. U programu će nastupiti i Alehandro Fernandeš, Belinda, Deni Ošn, Džej Balvin, Lila Dauns, Los Anđeles Azules, Mana i Tajla.

"Dai Dai" je zvanična pesma Svetskog prvenstva u fudbalu 2026 u znak podrške FIFA Globalnom fondu za obrazovanje građana, koji ima za cilj da prikupi 100 miliona američkih dolara do kraja turnira kako bi se deci širom sveta obezbedio pristup kvalitetnom obrazovanju i fudbalske prilike.

Meksiko će biti domaćin prve od tri ceremonije otvaranja, dok će slični programi biti održani u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, uz naknadno najavljene izvođače.

U Torontu će Alanis Moriset i Majkl Babl nastupiti 12. juna pre meča Kanada – Bosna i Hercegovina, dok će u Los Anđelesu istog dana nastupiti Keti Peri, LISA, Rema, Anita i Future pred meč SAD - Paragvaj.

Ceremonije u trajanju od oko 90 minuta pre početka utakmica režira italijanski producent Marko Balik, koji je bio kreator otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini 2026.

Šakira će, takođe, biti među glavnim izvođačima na poluvremenu finala Svetskog prvenstva 19. jula, zajedno sa Madonom i BTS-om, dok će ovog leta održati ograničenu turneju po SAD u okviru Las "Mujeres Ya No Lloran World Tour" i evropski serijal nastupa u Madridu.

Ulaznice i paketi za utakmice Svetskog prvenstva dostupni su preko zvaničnog sajta FIFA.com/tickets.

Autor: D.S.