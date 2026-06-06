'KRUNA MOJE KARIJERE' Vladimir Vujasinović o odluci da u teškom trenutku preuzme mušku vaterpolo reprezentaciju Srbije

Vladimir Vujasinović je novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Nekadašnji kapiten delfina, strateg grčkog Vuljagmenija, u veoma deliktanom trenutku za naš trofejni sport, kada je posle ostavke Uroša Stevanovića 11 osvajača zlatne medalje na EP u Beogradu odlučilo da se povuče iz reprezentacije dok je predsednik VSS Slobodan Soro, prihvatio da vodi selekciju, koju je nekad predvodio kao kapiten.

- Pre svega moram da kažem da je odluka bila izuzetno laka. Predstavljati srpski vaterpolo sa mesta selektora u mom svetu se ne odbija. Posle skoro 40 godina staža vezanih za nacionalnu selekciju, tj. igranja za juniore, seniore, pa trener juniora, pomoćni trener seniora, gledam na ovo kao krunu karijere - ističe za "Novosti" iz Atine Vladimir Vujasinović.

Jedan od naših najboljih igrača svih vremena selekciju preuzima u sred olimpijskog ciklusa. Koliko je to otežavajuća okolnost s obzirom da će verovatno morati da stvara i novi tim. Ovog leta su krajem avgusta Mediteranske igre u Tarantu, a bitka za olimpijsku vizu počinje iduće godine. Dogodine je i SP u Budimpešti.

- Gledam na to kao veliki izazov, u sportu, kao i životu za sve treba da se izbori. Ovog leta imaćemo pripreme dva meseca, završno sa MI u Tarantu. Plan je da ovo leto radimo zajedno sa mlađim delom igrača sa šireg A spisak i sa reprezentacijom do 20 godina Biće na treninzima oko pedesetak igrača - kaže Vujasinović.

Na pitanje da li je razgovarao i sa igračima koji su se povukli iz reprezentacije odgovara:

- Već sam razgovarao sa Urošem Stevanovićem, njegovim stručnim štabom i svim igračima koji su činili tim na poslednjem EP u Beogradu. Situacija koju sam zatekao je teška, ali iskreno se nadam ne i nepopravljiva. Imamo pred nama malo više od dve godine do glavnog cilja, a to su Olimpijske igre u Los Anđelesu i smatram da je to dovoljno vremena da se napravi atmosfera gde će najbolji predstavljati našu reprezentaciju.

Vuljagmeni je preuzeo pre četiri godine, da li je pratio kandidate za reprezentaciju i vidi li mlade igrače koji mogu da ponesu teret.

- Pratio jesam, ali nije isto raditi sa njima i gledati ih na utakmicama. Kao što rekoh pred nama su dva meseca priprema tako da ima dovoljno vremena da ih dobro upoznamo, a onda ću moći malo bolje da odgovorim da drugi deo pitanja - ističe Vujasinović.

Da ne govorimo o Vujasinovićom znanju u vaterpolu. Veliki je borac, lider, radnik, stvaralac. Kakav profil igrača će tražiti i šta će od njih zahtevati

- Svaki igrač koji je igrao i koji će igrati za reprezentaciju može da se opiše vašim rečima, tj. sami ste napravili profil igrača - kaže Vujasinović.

Veliki Vlada je rođeni pobednik zato na pitanje da li ostaje napad na svetsko i olimpijsko zlato odsečno odgovara:

- Tako je!

Godinama je radio sa mlađim selekcijama, bio sa Dejanom Savićem do 2021, koliko će mu to pomoći u novom poslu?

- Sigurno mnogo.

Novi predsednik VSS Soro ispunio je obećanja da će selektor moći da vodi strani tim.

- Dogovorio sam saradnju na dve godine. Ostajem trener Vuljagmenija, gde imam ugovor od 2031. godine. Želim ovim putem da im se zahvalim što su mi izašli u susret, shvatili koliko je ovo bitno za mene, i dali mi dozvolu da obavljam oba posla - kaže Vujasinović.

Doprineće razvoju vaterpola

VSS je poželeo dobrodošlicu Vujasinovića i naglasio da njegov dolazak "predstavlja važan trenutak za nacionalni tim i srpski vaterpolo".

- Uvereni smo da će Vujasinović svojim autoritetom, znanjem i odnosom prema reprezentaciji doprineti daljem razvoju i ostvarivanju najviših ciljeva u narednom periodu - naglašava se u saopštenju VSS.

VSS je saopštio da će za sada Vujasinoviću u stručnom štabu pomagati: Miloš Korolija, Sergej Šveljo (treneri), Đorđe Ivančević, Goran Lončar (lekari), Dragan Parandilović (fizioterapeut),

Reprezentacija se okuplja 16. juna u Beogradu, kada će zvanično početi pripreme za Mediteranske igre.

Prebogata karijera

POPULARNI Vujas je rođen 13.avgusta 1973. u Rijeci. Ponikao je u Primorju, a 1992. prelazi u Crvenu zvezdu. Igrao je za Barselonu, Partizan (dva mandata), Romu i Pro Reko. Osvojio je 37 klupskih trofeja, uključujući četiri Evrolige. Sa nacionalnim timom je na Olimpijskim igrama osvojio srebro i dve bronze, na svetskim prvenstvia zlato, srebro i dve bronze, na evropskim šampionatima tri zlata i dva srebra. Najbolji vaterpolista sveta bio je 2001, a najbolji sportista zemlje 2003.

Trenerski karijeru počeo je u Partizanu, radio u Pro Reku, Novom Beogradu i Vuljagmeniju, vodio je mlađe selekcije i bio asistent selektoru seniora Dejanu Saviću od 2013. do 2021. i utkao je sve u najveće uspehe naše reprezentacije.

Trasirao put mlađima

- VUJASINOVIĆ je bio kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija 90-ih godina prošlog veka, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspesima i samom svetskom vrhu. Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta - naglašava se u saopštenju VSS.