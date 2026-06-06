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'ZAISTA SAM VOLEO TO ŠTO SAM RADIO' Nadal otvorio dušu: Otkrio šta ga je potpuno slomilo

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Lindsey Wasson ||

Rafael Nadal je jedan od najboljih tenisera svih vremena. Legendarni Španac je krajem 2024. godine završio karijeru, a sada je priznao da uopšte ne igra tenis.

- Skoro nikad ne uzimam reket - kazao je on u svom dokumentarcu na "Netfliksu", na kojem se emituje TV serija o njemu, pod imenom "Rafa".

Kada se osvrne, priznaje da oseća potpuni mir, jer više fizički nije mogao.

- Nisam bio umoran od tenisa u celini, samo me je umorilo moje telo. Zaista sam voleo to što sam radio - priznao je Španac.

Serena Vilijams se u 45. godini vraća na teren. Da li to možemo očekivati i od Rafe?

- Ne verujem, ali je sjajno to što se ona vraća.

Nadal je u karijeri osvojio 22 grend slem titule, a posebno će ostati upamćen po nestvarnoj dominaciji na Rolan Garosu, gde je čak 14 puta podizao pehar, što je poduhvat koji je gotovo nemoguće ponoviti.

Autor: Jovana Nerić

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