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Oglasio se Džered Batler: Evo šta radi jedan od najboljih igrača Zvezde nakon završetka sezone (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Košarkaši Crvene zvezde su na neslavan način završili ovu sezonu. Crveno-beli su najpre eliminisani u polufinalu ABA lige od Partizana sa 2:0 u seriji, a zatim su u istoj fazi izgubili od subotičkog Spartaka u Superligi Srbije.

Pre toga je tim sa Malog Kalemegdana ispao u plej-inu Evrolige, prethodno je osvojio Kup Radivoja Koraća, pa se ova takmičarska godina baš i ne može okarakterisati kao uspešna. Ceh je platio Saša Obradović koji je dobio otkaz nakon poraza od "večitog" rivala.

Foto: Printscreen instagram

Igrači su otišli na odmor, a sada se oglasio Džered Batler. Jedan od najboljih igrača Zvezde je na na svom Instagram profilu objavio dve fotografije na kojima se vidi kako uživa na plaži uz voće, odnosno u pogledu u jednom od letovališta.

Foto: Printscreen instagram

Lokaciju Batler nije označio, ali je jasno da puni baterije pred novu kampanju, koja ga očekuje u crveno-belom, pošto ima važeći ugovor sa timom sa Malog Kalemegdana.

Autor: Jovana Nerić

#Džered Batler

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