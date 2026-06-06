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Velika tragedija potresa Srbiju: Umro fudbaler Milan Radulović (17)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Velika tragedija pogodila je srpski fudbal u nižem rangu, pošto je Sloga iz Petrovca na Mlavi objavila tužnu vest. Preminuo je njihov fudbaler. 17-godišnji Milan Radulović.

- Nadali smo se do poslednjeg trenutka da će biti drugačije. Iskreno saučešće porodici Radulović. Počivaj u miru dobri dečače... neka te anđeli čuvaju - stoji u opisu tužne objave FK Sloga Petrovac na Mlavi.

Ova vest rastužila je sve ljubitelje ovog kluba, gde su mnogi uputili iskreno saučešće njegovoj porodici i klubu.

FK Sloga iz Petrovca na Mlavi je ovu sezonu završila na 5. mestu Braničevske okružne lige.

Autor: Marija Radić

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