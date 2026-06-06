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FORMULA 1: Antoneli na pol poziciji u trci za Veliku nagradu Monaka

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Philippe Magoni ||

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Monaka, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama.

Antoneli je do pol pozicije došao u poslednjim trenucima kvalifikacija, a bio je najbrži rezultatom 1:12,051 minuta.

Sa druge pozicije startovaće četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je bio sporiji za 0,043 sekunde.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija počeće trku sa trećeg mesta, pošto je imao zaostatak od 0,228 sekundi.

Foto: Tanjug AP/Philippe Magoni

Iza će biti njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je napravio grešku u samoj završnici i udario u zid, sa petog mesta startovaće vozač Red Bula Isak Hadžar, a sa šestog Džordž Rasel iz Mercedesa.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri zauzeo je sedmo mesto u kvalifikacijama, a osmi je bio njegov timski kolega, aktuelni svetski šampion Lando Noris.

Deveto mesto zauzeo je Pjer Gasli iz Alpina, a 10. je bio vozač Rejsing Bulsa Lijam Loson.

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 časova.

Autor: Marija Radić

#Bolid

#Formula 1

#velika nagrada monaka

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