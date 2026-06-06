DETALJI UGOVORA SAŠE ILIĆA I PARTIZANA: Legenda se vraća u Humsku!

Saša Ilić se vraća u Partizan kao novi šef stručnog štaba. Očekuje se potpisivanje dvogodišnjeg ugovora i početak nove sezone.

FK Partizan je nadomak imenovanja novog šefa stručnog štaba, a prema navodima domaćih medija, izbor je pao na klupsku legendu Sašu Ilića.

Nekadašnji kapiten crno-belih trebalo bi početkom naredne sedmice da ozvaniči povratak u Humsku i preuzme ekipu pred početak nove sezone. Očekuje se da potpiše dvogodišnji ugovor, preneo je "Sport klub".

Pre realizacije posla potrebno je da bude potvrđen odlazak aktuelnog trenera Srđana Blagojevića, koji je blizu angažmana u ruskom Akronu.

Ilić je tokom trenerske karijere vodio Čukarički, CSKA iz Sofije, Atromitos, Nižnji Novgorod i Sumgajit, a sada je na korak od povratka u klub u kojem je stekao status jedne od najvećih legendi Partizana.

Autor: A.A.