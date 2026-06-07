DRAMA U PARIZU: Aleksandra Krunić poražena u velikom finalu Rolan Garosa!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić propustila je istorijsku priliku da se domogne svog prvog grend slem trofeja u karijeri. U velikom i dramatičnom finalu ženskog dubla na Rolan Garosu, Aleksandra je u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana poražena od češko-američke kombinacije Katerina Sinijakova / Tejlor Taunzend rezultatom 6:2, 7:5.

Iako konačan rezultat prilično boli, naša teniserka i njena partnerka plasmanom u finale u Parizu ostvarile su uspeh vredan svakog poštovanja, pokazavši da im je mesto u samom svetskom vrhu.

Pad u finišu oba seta i propuštene šanse

Meč je počeo u izjednačenom ritmu, ali su pri rezultatu 2:2 Sinijakova i Taunzend drastično podigle nivo igre, vezale pet uzastopnih gemova i ekspresno rešile prvi set u svoju korist sa 6:2.

Drugi set je doneo potpuno drugačiju sliku i pravu dramu. Aleksandra Krunić je zaigrala maestralno, vukla je dubl napred i tandem Krunić-Danilina je ekspresno stigao do ogromnih 3:0 i 4:1. Međutim, usledio je neshvatljiv pad, pre svega na servis Kazahstanke, što su rivalke iskoristile i izjednačile na 4:4.

Ključni momenat meča dogodio se u desetom gemu drugog seta pri rezultatu 5:4 za Aleksandru i Anu. Imale su naše devojke dve vezane set lopte da meč odvedu u odlučujući treći set, ali se ruka stegla u presudnim trenucima. Kazna je stigla već u narednom gemu kada su protivnice napravile ključni brejk, a potom rutinski odservirale za konačnih 7:5 i veliku titulu u Parizu.

Treće finale i treća sreća koja je izostala

Za Aleksandru Krunić ovo je bilo treće veliko finale u dubl konkurenciji na najvećim turnirima i nažalost treći poraz, nakon što je prethodno gubila bitke za trofeje na US Openu i Vimbldonu. Ipak, igra koju je prikazala na šljaci u Parizu tokom protekle dve nedelje garantuje da vreme za njenu prvu grend slem krunu tek dolazi.

Autor: D.S.