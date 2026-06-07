UŽASNA TRAGEDIJA KOD KOSOVSKE MITROVICE: Fatjon (22) izgubio život u jezivom prevrtanju auta! Klub i navijači van sebe

Tragedija kakva se ne pamti potresla je čitav region. Mladi i perspektivni fudbaler Elbasanija, Fatjon Bunjaku (22), tragično je izgubio život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na magistralnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna.

Kako prenose albanski mediji, jezivi udes dogodio se u gluvo doba noći, tačnije u 00.55 časova, u blizini sela Novo Selo Mađunsko. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara bile su izuzetno teške i dramatične.

Vozilo se prevrnulo, lekari ostali nemoćni

Od siline udara, vozilo u kome se nalazio nesrećni mladić potpuno se prevrnulo. Tom prilikom, dve osobe su zadobile izuzetno teške telesne povrede i hitno su transportovane u najbližu bolnicu kako bi im se ukazala medicinska pomoć.

Lekari su dali sve od sebe i borili se za život mladog sportiste, ali povrede su bile preteške – Fatjon Bunjaku nažalost nije uspeo da se izbori i preminuo je u bolničkoj postelji. Nadležno tužilaštvo je odmah izašlo na teren i pokrenulo detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene tragedije.

Navijači i klub slomljeni od bola: "Oprostimo se od našeg Fatjona"

Njegov klub FK Elbasani oglasio se potresnom porukom na društvenoj mreži Instagram, pozivajući sve koji su ga voleli da mu večeras odaju poslednju počast ispred stadiona.

"Dragi žuto-plavi navijači i ljubitelji fudbala. Okupimo se večeras od 19.00 časova ispred glavnog ulaza na 'Elbasani Arenu' kako bismo odali poslednju počast Fatjonu Bunjakuu, sjajnom igraču i pozitivnoj osobi van terena. Hajde da sačuvamo sećanje na njega zauvek", stoji u emotivnoj objavi kluba.

Autor: D.S.