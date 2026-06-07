POTPUNA DOMINACIJA ITALIJANA: Antoneli osvojio i Veliku nagradu Monaka

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Monaka, čime je zabeležio peti uzastopni trijumf u aktuelnoj sezoni.

Italijanski vozač je tako slavio u pet od prvih šest ovosezonskih trka, a iza njega se u Monaku našao sedmostruki svetski prvak Luis Hamilton iz Ferarija.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Red Bula Isak Hadžar, koji se nalazi pod istragom zbog kršenja pravila tokom perioda pod crvenim zastavama (od 68. kruga).

Četvrto mesto je pripalo vozaču Meklarena Oskaru Pjastriju, petu i šestu poziciju su zauzeli vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad, Pjer Gasli iz Alpine je završio na sedmom mestu, dok je osmo mesto pripalo vozaču Vilijamsa Aleksanderu Albonu.

Bodove su osvojili i vozač Hasa Esteban Okon, kao i Serhio Peres iz Kadilaka, koji se nalazi pod istragom zbog nepravilnog starta.

Iz trke se u prvom krugu povukao četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je startovao sa drugog mesta, ali je odustao zbog kvara motora.

Zbog tehničkih problema iz trke se u 45. krugu povukao aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena, dok je domaći vozač Šarl Lekler iz Ferarija trku završio udarcem u zaštitnu ogradu u 66. krugu, posle čega je usledio 40-minutni prekid trke.

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 156 bodova, Hamilton je drugi sa 90 bodova, dok je Antonelijev timski kolega Džordž Rasel na trećem mestu sa 88 bodova.

Šampionat Formule 1 nastavlja se naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni.

Autor: A.A.