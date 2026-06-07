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Tomašević: Sjajna promocija na' Beogradskim danima porodice', prilika da najmlađi zavole sport

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/OKS ||

Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije posetili su mlade sportiste koji su se danas predstavili na „Beogradskim danima porodice“, manifestaciji od posebnog značaja u organizaciji i pod pokroviteljstvom grada Beograda.

-Ovo je sjajna prilika za naše najmlađe sugrađane da se oprobaju u borilačkim sportovima, a možda da i stariji koji su tu, probaju, pošto ih vidim ovde. Juče smo imali džudo i rvanje, danas boks i tekvondo. Zahvalio bih se svima koji su nam to omogućili - rekao je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Foto: Foto/OKS

Tokom vikenda svi posetioci manifestacije „Beogradski dani porodice“ na Kalemegdanu, imali su priliku da na delu vide mlade takmičare Džudo saveza Srbije, Rvačkog saveza Srbije, Tekvondo asocijacije Srbije i Bokserskog saveza Srbije.

Foto: Foto/OKS

-Boks možemo reći bukvalno nije postojao do pre par godina. Džudo nam je već tu 15-20 godina, uvek u vrhu, tekvondo takođe, uvek neka medalja sa Olimpijskih igara. Verujem da ćemo i u rvanju, nakon sjajnog Štefenaka ponovo imati jednu zlatno odličje, ali pre svega je dobro da se deca bave sportom i mislim da su upravo ovi sportovi idealni za njih- zaključio je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Foto: Foto/OKS

Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta posetili su danas Treću regatu Kupa Srbije i Treće kolu Omladinske lige Srbije u veslanju.

Foto: Foto/OKS

Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta uručio je medalje najuspešnijim takmičarkama u disciplini pionirski ženski četverac skul.

Autor: A.A.

#Dejan Bojović

#Dejan Tomašević

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