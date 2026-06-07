ZVEREV POSLE DRAME OSVOJIO ROLAN GAROS! Nemac jedva slomio Italijana i konačno dočekao prvu grend slem titulu u karijeri!

Nemački teniser Aleksander Zverev osvojio je Rolan Garos.

On je u velikom finalu savldao Italijana Flavia Koboiija sa 3:2, po setovima 6:1, 4:6, 6:4 6:7, 6:1.

Nemac je počisio Italijana u prvom setu sa 6:1 i činilo se da će lako doći do titule.

Međutim Koboli se probudio u drugom setu, napravio brejk u sedmom gemu i sa 6:4 izjednačio u meču.

Velika bitka viđena je u trećem setu, a Zverev brejkom u desetom gemu, ponovo dolazi u vođstvo.

Prava drama viđena je u četvrtom setu. Koboli je odmah napravio brejk, a Zverev mu uzvratio u šestom gemu. Međutim Nemac je potom ponovo izgubio svoj servis, ali je u desetom gemu uspeo da se vrati i otišlo se u taj-brejk. Koboli se tu bolje snašao i otišlo se u peti odlučujući set.

Italijan više nije imao snage i lako je slavio sa 6:1 i zasluženo osvojio trofej.

Zverev je tako konačno osvojio svoju prvu grend slem titulu u karijeri.

Autor: A.A.