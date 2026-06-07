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KRISTIJAN ERIKSEN SE PONOVO SRUŠIO NA TEREN! Drama na meču Danska - Ukrajina!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/AP/LUCA BRUNO ||

Eriksen ponovo ostao da leži na terenu.

Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.Utakmica je prekinuta momentalno.

Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.

Autor: A.A.

#Kristijan Eriksen

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