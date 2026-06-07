KRISTIJAN ERIKSEN SE PONOVO SRUŠIO NA TEREN! Drama na meču Danska - Ukrajina!

Eriksen ponovo ostao da leži na terenu.
Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.Utakmica je prekinuta momentalno.
Terrible : Christian Eriksen s'est écroulé au sol face à l'Ukraine en amical...— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 07. јун 2026.
On espère que c'est vraiment rien de grave.
(📸 @ZoryaLondonsk) pic.twitter.com/QFEWEyHSAP
Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.
Autor: A.A.