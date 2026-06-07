Uznemirujuće scene: Poznati FNC borac upucan u kafiću (VIDEO)

Perspektivni teškaš i poznati FNC borac Aleksandar Drabinca poznatiji pod nadimkom Rus, ranjen je u petak uveče u jednom ugostiteljskom objektu u Ljubljani nakon što ga je napala grupa muškaraca.

Kako se može videti na snimcima koji su isplivali u javnosti, Drabincu su u lokalu sačekala četvorica za sada nepoznatih napadača. Gotovo odmah po njegovom ulasku u lokal došlo do brutalne fizičke tuče, u kojoj se MMA borac sam suprotstavio napadačima.

Incident je eskalirao kada je jedan od napadača potegao vatreno oružje i ispalio hitac u pravcu Drabince, ranivši ga u nogu.

Uprkos zadobijenoj prostrelnoj rani, poznati borac je nastavio da pruža žestok otpor napadačima. Na snimku se može videti kako stolice lete po lokalu, a u jednom momentu napadači su pobegli iz objekta i tu se obračun završio.

Motiv ovog jezivog napada i dalje je nepoznat, a slovenačka policija se još uvek nije zvanično oglasila o detaljima istrage, kao ni o tome da li ima uhapšenih u vezi sa ovim incidentom.

Autor: A.A.