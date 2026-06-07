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NAJNOVIJE INFORMACIJE: Evo kakvo je stanje Kristijana Eriksena!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Eriksen ponovo ostao da leži na terenu.

Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.

Utakmica je prekinuta momentalno.

Drama je ipak ima srećan kraj jer se Eriksen nakon 15 minuta podigao i dobio aplauz publike u Odenzeu.

Čim se Eriksen stropštao na travu, reditelj prenosa je prebacio kadar na drugu stranu.Nije prikazivao trenutak kada se Eriksenu ukazivala medicinska pomoć.

Posle višeminutne drame čuo se uzdah olakšanja na stadionu i meč će biti nastavljen.

Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.

Autor: A.A.

#Kristijan Eriksen

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