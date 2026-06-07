NAJNOVIJE INFORMACIJE: Evo kakvo je stanje Kristijana Eriksena!

Eriksen ponovo ostao da leži na terenu.

Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.

Utakmica je prekinuta momentalno.

Terrible : Christian Eriksen s'est écroulé au sol face à l'Ukraine en amical...



On espère que c'est vraiment rien de grave.



(📸 @ZoryaLondonsk) pic.twitter.com/QFEWEyHSAP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 07. јун 2026.

Drama je ipak ima srećan kraj jer se Eriksen nakon 15 minuta podigao i dobio aplauz publike u Odenzeu.

Čim se Eriksen stropštao na travu, reditelj prenosa je prebacio kadar na drugu stranu.Nije prikazivao trenutak kada se Eriksenu ukazivala medicinska pomoć.

🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra) 07. јун 2026.

Posle višeminutne drame čuo se uzdah olakšanja na stadionu i meč će biti nastavljen.

Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.

Autor: A.A.