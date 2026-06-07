ODRŽAN PRVI BIZNIS KUP U ŠAHU -SPOJ SPORTA I POSLOVNE STRATEGIJE (FOTO)

U hotelu „Metropol Palas“ u organizaciji Šahovskog saveza Srbije i Privredne komore Srbije održan je PRVI BIZNIS KUP U ŠAHU na kome je učešće uzelo 16 ekipa i koji predstavlja jedinstven spoj sporta i poslovne strategije – mesto gde se kompanije povezuju kroz igru koja simbolizuje planiranje, donošenje odluka i takmičarski duh.

Turnir se igrao ekipno (4 igrača po timu, uz obaveznu zastupljenost oba pola), uz bogat takmičarski program, atraktivan format i vredne nagrade koje prepoznaju timski duh, fer-plej i ostvarene rezultate. Događaj ima i humanitarni karakter, a predstavlja i početak inicijative za formiranje Biznis lige Srbije u šahu.

Prisutnima se pre početka turnira obratili Mladen Đorić ispred PKS i Andrija Jorgić, predsednik ŠSS koji su poželeli svim učesnicima puno uspeha i dobrih poteza

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Turnir su povlačenjem prvog poteza otvorili velemajstori Alisa Marić i Ljubomir Ljubojević koji je u svom obraćanju izrazio želju da se ovakve manifestacije i susreti tradicionalno održavaju.

Nakon odigranih 6 kola, pobedu je odnela ekipa Microsoft Serbia A.sa osvojenih 11 poena. Drugo mesto pripalo je ekipi Raiffeisen bank , dok je treće mesto osvojila ekipa OMD.

Pehare,medalje i nagrade najboljima uručili su predsednik ŠSS Andrija Jorgić i Mladen Đorić iz PKS.

Organizatori najavljuju da će već 2027. godine zaživeti Biznis liga Srbije u šahu, koja će kompanijama omogućiti organizovano ligaško takmičenje tokom cele godine.

Autor: A.A.