PREMINUO ČUVENI NBA KOŠARKAŠ! Velika tuga!

Stejsi King, legenda NBA lige i trostruki šampion, preminuo je u 60. godini.

Uzrok smrti za sada nije objavljen.

King je izabran kao šesti pik na NBA draftu 1989. godine nakon uspešne karijere na Univerzitetu Oklahoma, a najveći trag ostavio je u dresu Čikaga, sa kojim je osvojio tri uzastopne šampionske titule u eri Majkla Džordana i Skotija Pipena.

We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880 — Chicago Bulls (@chicagobulls) 07. јун 2026.

Posle odlaska iz Bulsa tokom sezone 1993/94, nastupao je još za Minesotu, Majami, Boston i Dalas, pre nego što je završio profesionalnu karijeru.

Autor: A.A.