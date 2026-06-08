Bogdan Bogdanović doneo odluku o tome gde nastavlja karijeru

Već godinama unazad navijači Partizana sanjaju o povratku Bogdana Bogdanovića u svoje redove. Srpski reprezentativac koji je ponikao u crno-belom dresu, pre nego što je nastavio da ređa uspehe u Fenerbahčeu, a potom i NBA ligi, doneo je odluku oko toga gde će igrati naredne sezone.

Bilo je potencijalno priča da bi Bogdanović mogao da se vrati u Evropu ovog leta, situaciju su pomno pratili i u Partizanu, spremni da uskoče ako to bude neophodno, ali to ipak neće biti potrebno.

Naime, kako navode mnogobrojni mediji, a potvrdio je i pouzdani grčki sajt SDNA, Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi. Kako se navodi, on će biti u najjačoj ligi na svetu još najmanje jednu godinu, što će reći da je čak i narednog leta njegov povratak nazad na Stari kontinent pod znakom pitanja.

Bogdan Bogdanović će ovog avgusta napuniti 34 godine, a kroz karijeru je bio deo Los Anđeles Klipersa, Atlanta Hoksa i Sakramento Kingsa u NBA ligi.

To znači da se ostaje otvoreno po pitanju toga gde Bogdan Bogdanović planira da odigra završne godine svoje karijere. Za sada, navijači crno-belih posebno mogu i dalje samo da čekaju...

Autor: S.M.