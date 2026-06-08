Bogdan Bogdanović doneo odluku o tome gde nastavlja karijeru

Već godinama unazad navijači Partizana sanjaju o povratku Bogdana Bogdanovića u svoje redove. Srpski reprezentativac koji je ponikao u crno-belom dresu, pre nego što je nastavio da ređa uspehe u Fenerbahčeu, a potom i NBA ligi, doneo je odluku oko toga gde će igrati naredne sezone.
Bilo je potencijalno priča da bi Bogdanović mogao da se vrati u Evropu ovog leta, situaciju su pomno pratili i u Partizanu, spremni da uskoče ako to bude neophodno, ali to ipak neće biti potrebno.
Naime, kako navode mnogobrojni mediji, a potvrdio je i pouzdani grčki sajt SDNA, Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi. Kako se navodi, on će biti u najjačoj ligi na svetu još najmanje jednu godinu, što će reći da je čak i narednog leta njegov povratak nazad na Stari kontinent pod znakom pitanja.
The agent of Bogdan Bogdanović has informed European teams that he will remain in the NBA for at least one more year👀🚨— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) 07. јун 2026.
First told: @Hoopfellas_gr
Confirmed by: @SdnaGr #paobc #olympiacosbc #euroleague #nba #kkcz pic.twitter.com/TNJtlczsbX
Bogdan Bogdanović će ovog avgusta napuniti 34 godine, a kroz karijeru je bio deo Los Anđeles Klipersa, Atlanta Hoksa i Sakramento Kingsa u NBA ligi.
To znači da se ostaje otvoreno po pitanju toga gde Bogdan Bogdanović planira da odigra završne godine svoje karijere. Za sada, navijači crno-belih posebno mogu i dalje samo da čekaju...
Autor: S.M.