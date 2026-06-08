CRVENA ZVEZDA DOMINIRALA U KRALJEVU: Atletičari i atletičarke crveno-belih osvojili Kup Srbije!

Atletičari Crvene zvezde osvojili su duplu krunu u finalu Kupa Srbije u obe konkurencije na finalnom takmičenju u Kraljevu.

Prvi kroz cilj u trci na 110 metara sa preponama prošao je Bogdan Vidojković i zaustavio semafor na 14.05 sekundi. Ivana Ilić upisala je pobedu u najkraćoj sprinterskoj disciplini na otvorenom 100 metara. Postavila je rekord sezone i jedina išla ispod 11.90 (11.83 sekunde).

Klupski rekord, četvrti rezultat svih vremena i samo šest stotinki od državnog rekorda na 100 metara istrčao je Strahinja Jovančević 10.39 sekundi. Milica Tomašević nastavlja gde je stala u dvoranskoj sezoni, a trijumf je ovog puta upisala na 1.500 metara istrčavši 4:32.15.

Prvi put rezultat ispod 54 sekunde na 400 metara sa preponama istrčao je Aleksandar Kamaljević. Iako je prethodnog dana trčao 400 metara bez prepona, ostalo je dovoljno snage da se zabeleži lični rekord od 53.98. Jedina preko 1.74 uvis letela je Jovana Delić, koja je potvrdila da se nalazi u životnoj formi.

Na prvom takmičenju posle godinu dana i oporavka od povrede, Vedran Samac upisao je pobedu u bacanju koplja. Najdalji hitac zabeležio je u petoj seriji 68.41 metar.

Brze dvestotke, takođe vredne ličnih rekorda, postigli su mladi talenti Minja Kopunović i Miloš Mijatović za druga mesta u jakoj konkurenciji. Kopunovićeva se iz Kraljeva vratila s 24.36, a Mijatović uz 21.86.

Dijamant na duplu krunu stavile su atletičarke u štafeti 4×400 metara. Trijumf u sastavu Dajana Petković, Anastasija Tomašević, Milica Tomašević i Minja Kopunović zabeležile su u vremenu 3:54.42.



Autor: D.S.