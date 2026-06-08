ŠOK NA ATP LISTI! Novak Đoković doživeo veliki pad posle Rolan Garosa: Evo na kom se mestu sada nalazi najbolji srpski teniser!

Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP rang-listi zauzima sedmo mesto.

Đoković, koji je eliminisan u trećem kolu Otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na sedmoj poziciji ima 3.760 bodova.

I pored gubitka bodova, Italijan Janik Siner kao prvi i Španac Karlos Alkaras kao drugi, i dalje predvode najbolje tenisere sveta, dok je iza njih novi šampion Rolan Garosa, Nemac Aleksander Zverev.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim napredovao je za dve pozicije i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Amerikanac Ben Šelton zadržao je peto mesto, dok je Australijanac Aleks de Minor napredovao za jedno mesto i trenutno je šesti igrač sveta.

Rus Danil Medvedev je i dalje osmi, Amerikanac Tejlor Fric deveti, a najboljih deset na svetu kompletira finalista Rolan Garosa, Italijan Flavio Koboli.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i sada je 49, dok je Hamad Međedović nazadovao za deset mesta i trenutno zauzima 68. mesto. Dušan Lajović se nalazi na 140. poziciji.

ATP lista top 10 najboljih na svetu:

1. Janik Siner (Italija) 13.500 bodova

2. Karlos Alkaras (Španija) 9.960

3. Aleksander Zverev (Nemačka) 7.305

4. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.440

5. Ben Šelton (SAD) 3.920

6. Aleks de Minor (Australija) 3.905

7. Novak Đoković (Srbija) 3.760

8. Danil Medvedev (Rusija) 3.760

9. Tejlor Fric (SAD) 3.720

10. Flavio Koboli (Italija) 3.540 ;------

49. Miomir Kecmanović 980

68. Hamad Međedović 844

140. Dušan Lajović 444

Autor: D.S.