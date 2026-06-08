Zvanično potvrđeno iz Humske: Saša Ilić se vratio u Partizan kao novi trener

Igračka legenda Fudbalskog kluba Partizan, Saša Ilić, zvanično je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrđeno je iz kluba.

Nakon što je ranije tokom dana Srđan Blagojević napustio klupu Humske, uprava kluba se oglasila kratkim saopštenjem i potvrdila dolazak Ilića porukom: "Sale se vratio kući".

Iz PR tima Partizana saopšteno je da će promocija novog trenera biti održana u utorak, 9. juna od 12.00 časova. Zbog velikog interesovanja medija, konferencija neće biti održana u uobičajenoj pres sali, već u holu Centralne lože na Zapadnoj tribini Stadiona Partizana.

Iako je ranije najavljeno da će ugovor biti potpisan na dve godine, svi zvanični detalji saradnje biće ozvaničeni na sutrašnjoj konferenciji.

Saša Ilić je poslednjih godinu dana proveo na klupi azerbejdžanskog Sumgajita, koji je napustio krajem maja nakon što je ekipa završila sezonu na sedmom mestu. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je i Čukarički, CSKA iz Sofije, grčki Atromitos i ruski Pari NN.

Autor: D.S.