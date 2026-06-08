AKTUELNO

Fudbal

Zvanično potvrđeno iz Humske: Saša Ilić se vratio u Partizan kao novi trener

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: public logo ||

Igračka legenda Fudbalskog kluba Partizan, Saša Ilić, zvanično je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrđeno je iz kluba.

Nakon što je ranije tokom dana Srđan Blagojević napustio klupu Humske, uprava kluba se oglasila kratkim saopštenjem i potvrdila dolazak Ilića porukom: "Sale se vratio kući".

Iz PR tima Partizana saopšteno je da će promocija novog trenera biti održana u utorak, 9. juna od 12.00 časova. Zbog velikog interesovanja medija, konferencija neće biti održana u uobičajenoj pres sali, već u holu Centralne lože na Zapadnoj tribini Stadiona Partizana.

Iako je ranije najavljeno da će ugovor biti potpisan na dve godine, svi zvanični detalji saradnje biće ozvaničeni na sutrašnjoj konferenciji.

Saša Ilić je poslednjih godinu dana proveo na klupi azerbejdžanskog Sumgajita, koji je napustio krajem maja nakon što je ekipa završila sezonu na sedmom mestu. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je i Čukarički, CSKA iz Sofije, grčki Atromitos i ruski Pari NN.

Autor: D.S.

#FK Partizan

#Humska

#Saša Ilić

#Superliga Srbije

#fudbal

#novi trener Partizana

POVEZANE VESTI

Fudbal

Albert Nađ novi sportski direktor Futsal kluba Partizan

Fudbal

Mijatović o novom treneru Partizana: Blagojević je najbolji izbor, ima maksimalan autoritet

Fudbal

Mijatović otkrio kada će Partizan imati novog trenera, pa pomenuo i dug koji imaju crno-beli i pretnje

Fudbal

OVOG PUTA IDEM DO KRAJA! Stanojević poslao MOĆNU PORUKU iz Humske, pa se obratio navijačima i saopštio važne vesti

Košarka

STIGLA ZVANIČNA POTVRDA! Saša Obradović novi trener Zvezde

Fudbal

BOMBA U HUMSKOJ! Saša Ilić novi trener Partizana