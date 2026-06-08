TRAGEDIJA NA MUNDIJALU POTRESLA SVET: Preminuo tokom najvećeg sportskog spektakla

Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine obeležila je i velika tragedija nakon što je 24-godišnji državljanin Kenije Džon Ndžau Kibue izgubio život usled teških povreda zadobijenih na stadionu Lusail.

Kibue je radio kao pripadnik obezbeđenja na najvećem stadionu Mundijala, a nesreća se dogodila nakon četvrtfinalnog susreta između Argentine i Holandije.

Prema navodima organizatora takmičenja, mladi Kenijac je pao sa velike visine dok je bio na dužnosti. Hitne službe odmah su reagovale i prevezle ga u bolnicu u Dohi, gde je tri dana bio na intenzivnoj nezi. Uprkos naporima lekara, preminuo je 13. decembra 2022. godine.

Statement from the Supreme Committee for Delivery & Legacy. pic.twitter.com/WoSUpgdtbN — SC News (@roadtoqatarnews) 14. децембар 2022.

Organizacioni komitet Svetskog prvenstva saopštio je da je pokrenuta istraga kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Porodica preminulog zatražila je dodatna objašnjenja o tome kako je došlo do kobnog pada.

Vest o smrti Džona Ndžaua Kibuea odjeknula je širom sveta i bacila senku na završnicu Mundijala, a brojni navijači i sportski radnici odali su počast mladom Kenijcu koji je radio na obezbeđenju jednog od najvećih sportskih događaja na planeti.

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Autor: Marija Radić