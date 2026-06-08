Srušio se avion poznatog sportiste, oba pilota mrtva: On za dlaku izbegao smrt (VIDEO)

Avion u kojem je trebao da bude MLB as Jadijer Molina i njegova porodica, srušio se u Dominikanskoj Republici, a oba pilota su poginula, pre nego što je stigao na odredište.

Užasne vesti stižu iz Dominikanske Republike, gde se u nedelju srušio privatni avion koji je ubrzo nakon pada potpuno izgoreo. U ovoj stravičnoj nesreći život su izgubila dva člana posade, pilot i kopilot, dok je puka sreća spasila legendarnog MLB asa i dvostrukog osvajača "World Series" titule sa Sent Luis Kardinalsima, Jadijera Molinu.

Slavni hvatač unajmio je pomenuti avion kako bi sa porodicom i prijateljima otputovao u Portoriko. Molina je avion čekao u Teksasu, ali letelica nikada niej stigla na odredište.

Nadležne službe su se oglasile povodom tragičnog događaja.

According to what former MLB player Yadier Molina posted on his Instagram account, the plane that crashed in which the pilot and co-pilot, the only people on board, lost their lives was heading to Texas to pick up him and his family. The accident occurred in La Romana, Dominican… pic.twitter.com/hJjDrS5Er0 — Mike Rodriguez (@mikedeportes) 08. јун 2026.

"Nije bilo prijavljenih putnika u avionu. Avion je proglasio izvanredno stanje kada se nalazio otprilike 30 km jugozapadno od La Romane i srušio se prilikom pokušaja slijetanja tamo", saopštio je Dominikanski institut za civilno vazduhoplovstvo

Tačan uzrok tehničkog kvara ili ljudske greške koja je dovela do ove katastrofe i dalje se utvrđuje kroz zvaničnu istragu.

Nakon što je saznao za stravične vesti, duboko potreseni Molina, koji je sa Kardinalsima bio šampion 2006. i 2011. godine, odmah se oglasio i uputio najdublje saučešće porodicama nastradalih pilota koji su izgubili živote u ovoj nesreći.

Autor: Marija Radić