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Srušio se avion poznatog sportiste, oba pilota mrtva: On za dlaku izbegao smrt (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/sportinjo.informer.rs, Foto: Tanjug AP/Juan Karita ||

Avion u kojem je trebao da bude MLB as Jadijer Molina i njegova porodica, srušio se u Dominikanskoj Republici, a oba pilota su poginula, pre nego što je stigao na odredište.

Užasne vesti stižu iz Dominikanske Republike, gde se u nedelju srušio privatni avion koji je ubrzo nakon pada potpuno izgoreo. U ovoj stravičnoj nesreći život su izgubila dva člana posade, pilot i kopilot, dok je puka sreća spasila legendarnog MLB asa i dvostrukog osvajača "World Series" titule sa Sent Luis Kardinalsima, Jadijera Molinu.

Slavni hvatač unajmio je pomenuti avion kako bi sa porodicom i prijateljima otputovao u Portoriko. Molina je avion čekao u Teksasu, ali letelica nikada niej stigla na odredište.

Nadležne službe su se oglasile povodom tragičnog događaja.

"Nije bilo prijavljenih putnika u avionu. Avion je proglasio izvanredno stanje kada se nalazio otprilike 30 km jugozapadno od La Romane i srušio se prilikom pokušaja slijetanja tamo", saopštio je Dominikanski institut za civilno vazduhoplovstvo

Tačan uzrok tehničkog kvara ili ljudske greške koja je dovela do ove katastrofe i dalje se utvrđuje kroz zvaničnu istragu.

Nakon što je saznao za stravične vesti, duboko potreseni Molina, koji je sa Kardinalsima bio šampion 2006. i 2011. godine, odmah se oglasio i uputio najdublje saučešće porodicama nastradalih pilota koji su izgubili živote u ovoj nesreći.

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Autor: Marija Radić

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